Arsenal e Porto jogaram a partida de ida das oitavas de final da Champions League ontem (21), e ficaram no empate em 1 a 1, no Estádio do Dragão, em Portugal. Mas o destaque vai para o camisa 3 da equipe portuguesa, Pepe.

Aos 40 anos, o zagueiro se tornou o jogador mais velho a entrar em campo para jogar uma partida das eliminatórias da competição. Ele foi titular, ultrapassando o galês Ryan Giggs, e o italiano Alessandro Costacurta no recorde.

Pepe nasceu em Maceió, Alagoas. Foi revelado pelo Marítimo de Portugal. Já atuou pelo Real Madrid, e está na sua segunda passagem pelo Porto, a primeira foi de 2044 a 2007, e retornou em 2019. É defensor da camisa da Seleção Portuguesa, e conhecido pelo seu estilo de jogo "violento".

