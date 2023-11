Praças e parques permanecerão abertos durante o feriado, afirma Funesp

Neste feriado, as praças e parques administrados pela a Funesp (Fundação Municipal de Esportes), estarão abertos ao público, proporcionando um espaço seguro e saudável para que os cidadãos desfrutem de atividades ao ar livre.

Quanto as atividades esportivas disponibilizadas pelo Programa Movimenta Campo Grande, com quase 50 modalidades oferecidas nas setes regiões da Capital, mais os dois distritos, retornam na próxima segunda-feira (6).

O 'Movimenta Campo Grande' tem como objetivo ampliar o acesso ao esporte e lazer para todos os cidadãos, oferecendo diversas atividades físicas e esportivas, contribuindo para o desenvolvimento da cultura do desporto e do lazer na Cidade.

Dentre as modalidades oferecidas pelo Movimenta CG estão lutas, danças, pilates, yoga, zumba, fitdance, ritbox, judô, capoeira, futebol de campo, futsal, beach tennis, voleibol, ginástica, atletismo, badminton, flag football, natação e hidroginástica.

Todas as atividades são adaptadas para diferentes faixas etárias e níveis de habilidade, garantindo que pessoas de todas as idades possam participar e se beneficiar.

Além de promover a prática de esportes, o Movimenta CG tem o objetivo de valorizar a cultura local oferecendo atividades que atendam às necessidades específicas das comunidades.

Através de experiências que incentivam um estilo de vida ativo, o programa não apenas promove a saúde física, mas também contribui para o desenvolvimento humano e sustentável da Cidade.

“Acreditamos que o esporte e o lazer são elementos essenciais para uma comunidade saudável. Com o Programa, buscamos criar oportunidades para que as pessoas se envolvam em atividades físicas e esportivas, desenvolvendo habilidades, criando laços sociais e, acima de tudo, se divertindo”, afirmou o diretor-presidente, Maicon Mommad.

