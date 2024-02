Pré-Olímpico: Brasil enfrenta o Paraguai no quadrangular final

A seleção brasileira sub-23 já sabe o seu caminho na última fase do Torneio Pré-Olímpico. O Brasil estreia no quadrangular final na próxima segunda-feira (5), contra o Paraguai, no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. Depois, vai enfrentar a Venezuela e fecha a participação na competição contra a Argentina.

Essa é a ordem dos jogos prevista no regulamento da Conmebol para o Torneio Pré-Olímpico. A confederação sul-americana de futebol ainda não confirmou os horários dessas partidas, marcadas para segunda-feira, quinta-feira e domingo da semana que vem.

A seleção brasileira terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com nove pontos, apesar da derrota para a Venezuela. A equipe da casa ficou com oito pontos. No Grupo B, a Argentina também acabou com oito pontos, e o Paraguai somou sete.

A última fase do Pré-Olímpico funciona da seguinte forma: as quatro seleções classificadas se enfrentam no sistema todos contra todos. As duas melhores garantem vaga nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Todos esses jogos do quadrangular final do torneio serão disputados no estádio Brígido Iriarte, em Caracas. A Conmebol reprovou o gramado do Estádio Metropolitano de Lara, que receberia essas partidas.

Segunda-feira (5/2):

Argentina x Venezuela // Brasil x Paraguai

Quinta-feira (8/2):

Argentina x Paraguai // Venezuela x Brasil

Domingo (11/2):

Brasil x Argentina // Venezuela x Paraguai

Em caso de empate em número de pontos no quadrangular final, o regulamento da Conmebol prevê os seguintes critérios de desempate:

Confronto direto na fase final; Saldo de gols no total dos jogos da fase final; Mais gols marcados na fase final.

