Prefeitura inaugura motódromo durante Campeonato de Motocross neste domingo

Com 1.700 metros de extensão e 9 metros de largura, o Motódromo Internacional Marco Antônio Brandão Coelho – Pezão foi inaugurado oficialmente neste domingo (27) e já recebe o primeiro grande evento da modalidade, com a realização da 5ª Etapa do Campeonato Brasileiro de Motocross.





De acordo com a Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM), a pista de motocross recém construída pela Prefeitura Municipal de Campo Grande é considerada a melhor da América Latina.



A aprovação da pista veio também dos pilotos de todo o país.



O tipo de solo apresentado para as provas foi outro item avaliado como positivo pela equipe da Confederação, que destacou ser um solo limpo, sem cascalhos e outros obstáculos que dificultam a prática do motocross.



A pista está sendo considerada também, uma das mais atuais em padrões técnicos já construídos recentemente, sendo a única em todo o circuito da América Latina a ter em toda sua extensão iluminação em Led. Foram instalados 13 postes de iluminação.



No sentido horário, com uma largada para esquerda de 110 metros de comprimento, 07 curvas para direita e 05 para esquerda, tendo 13 obstáculos, a pista tem sessões de costelas, duplos, triplos, quádruplo, mesas e king. Além de uma ampla área de Box com toda a estrutura necessária para atender aos pilotos. Na pista foram executadas 4 lombadas, 5 mesas e 4 pontos de irrigação.



“Todas as equipes aqui estão satisfeitas com a pista. A capital tem a melhor pista da América Latina, com iluminação por toda a sua extensão, o que ajuda para treinos e competições noturnas, comentou o diretor da CBM, Firmo Alves.





Foi disponibilizado para os visitantes do Campeonato Brasileiro, 1.580 m² de área para barracas, tendas e Food Trucks, 24 banheiros químicos, Área Vip.



Foram instalados ainda para o evento: Lava Motos; Sala de imprensa; Zona de espera; Ambulatório; Cabines de transmissão; Área de Pit Stop, duas arquibancadas de 50 metros; Bar; 122 vagas para motorhomes e estacionamento para 2.700 veículos.



Estão participando do campeonato as categorias MX1, MX2, MX3, MXJR e MXF.



Serviço



O Motódromo está loclizado no Parque Jacques de Luz, na Rua Barreiras, S/N, Moreninha II



Confira a programação do Campeonato:



5ª Etapa: 26 e 27 de agosto de 2023 – Campo Grande – MS



Classes: ELITE MX-MX1-MX2-MX3-MX4-MX5-MX2JR-MXJR – 65cc – 50cc e Nacional.





DOMINGO (27/08/2023)



Manutenção de pista (duração: 25min)



PROVAS OFICIAIS



10:00 – MXJR-20min. +2voltas



10:40 – 50cc-15min. +2voltas



11:10 Pódio classe: MXJR e 50cc



Manutenção de pista (duração: 50min)



11:50 – MX2/MX2JR-30min.+2voltas



12:50 – MX1 – 30min.+2voltas



13:50 – MX3 – 20min.+2voltas



14:30 – 65cc – 15min.+2voltas



15:00 – Pódio classe: MX3, 65cc e MX2JR



Manutenção de pista (duração: 20min)



15:20 – Elite MX, MX1 e MX2-30min.+2voltas



16:00 – Pódio das classes: Elite MX, MX1 e MX

