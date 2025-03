Presidente da Conmebol se desculpa apÃ³s declaraÃ§Ã£o infeliz sobre clubes brasileiros

Saiba Mais Esportes Confira os grupos da Libertadores 2025, sorteados pela Conmebol na noite de ontem

Durante o sorteio da fase de grupos da Libertadores, realizado nesta segunda-feira (17), o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, fez uma declaração que gerou controvérsias entre torcedores brasileiros e levou a uma retratação oficial.

Em meio a uma fala sobre a importância dos clubes brasileiros na competição, Domínguez comparou a Libertadores sem os times do Brasil a "Tarzan sem Chita", fazendo referência à famosa personagem macaco da série Tarzan.

A declaração foi dada após o episódio de racismo ocorrido no jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, válido pela Libertadores Sub-20.

Durante a partida, o jogador brasileiro Luighi foi alvo de ataques racistas, gerando indignação em todo o futebol brasileiro.

O Cerro Porteño, clube paraguaio responsável pelo incidente, recebeu uma punição considerada branda pela presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A equipe foi multada em US$ 50 mil (cerca de R$ 288 mil) e teve de jogar o restante da competição com os portões fechados.

Em resposta à punição aplicada pela Conmebol, Leila Pereira cogitou a possibilidade de um boicote às competições da entidade, o que motivou a declaração de Domínguez.

Após o ocorrido, Domínguez usou as suas redes sociais para se desculpar, esclarecendo que a expressão utilizada é uma frase popular e que não teve a intenção de desqualificar ou menosprezar ninguém.

Em um comunicado oficial, o presidente da Conmebol afirmou: "A CONMEBOL Libertadores é impensável sem a participação de clubes dos 10 países membros. Sempre promovi o respeito e a inclusão no futebol e na sociedade, valores fundamentais para a CONMEBOL."

Além disso, Domínguez reafirmou o compromisso da Conmebol no combate ao racismo e destacou que, embora a entidade tenha tomado medidas contra os casos de discriminação, elas ainda não são suficientes para erradicar o problema.

