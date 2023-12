Processo seletivo da Funesp para Agentes de Esporte e Lazer é lançado na Capital

Foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande, nesta segunda-feira (11), a abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação, sem aumento de despesas com pessoal, de Agente Social de Esporte e Lazer, para desempenhar funções específicas no Programa Movimenta Campo Grande da Fundação Municipal de Esportes – FUNESP.

O edital de número 21/2023-01 destina-se à seleção de pessoal para atuar no regime de contratação temporária, sendo regido pelas normas do estatuto jurídico administrativo do servidor público municipal (Lei Complementar n. 190, de 22 de dezembro de 2011).

A seleção visa democratizar o acesso às práticas do lazer e do esporte a todos os cidadãos do Município de Campo Grande, por meio de atividades físicas e esportivas na perspectiva da inclusão social e da cidadania.

A inscrição será realizada nos dias 13, 14 e 15 de dezembro de 2023, presencialmente, no horário das 08h às 12h horas e das 13h às 17h, na sede da Fundação Municipal de Esportes, localizada à Rua Dr. Paulo Machado, n. 663 – Bairro Santa Fé.

Para efetivar a inscrição, o candidato deverá entregar ficha de Inscrição preenchida pelo próprio candidato e o Curriculum Vitae, conforme modelos constantes no edital no site eletrônico e, também, disponível na Fundação Municipal de Esportes do Município de Campo Grande/MS, acompanhada de cópia de um documento oficial de identificação com foto, bem como os comprovantes necessários para pontuação na Prova de Títulos.

Entre as atribuições do Agente Social estão: planejar, organizar e executar ações de monitoramento e avaliação das atividades sistemáticas (oficinas) e assistemáticas (eventos) de esporte e lazer, em todos os locais de atendimento (núcleos e subnúcleos) sob sua responsabilidade.

Também é atribuído ao Agente: desenvolver técnicas de planejamento descentralizado e gestão articulada, voltados para a criação de um ambiente de trabalho comprometido com o alcance e o resultado das ações dos programas e projetos; manter a estrutura eficiente de comunicação entre a coordenação de esporte e lazer, coordenadores setoriais e agentes sociais, possibilitando melhores resultados e qualidade no atendimento aos participantes e maiores eficiências nas ações realizadas em equipe.

O Agente Social terá que planejar e executar reuniões sistemáticas com os agentes sociais de esporte e lazer com o objetivo de uma utilização eficiente dos recursos disponíveis, evitando sobreposição de ações, de forma a gerenciar as dificuldades, propondo ajustes com vistas às correções necessárias; Supervisionar, monitorar e avaliar as oficinas, de acordo com o proposto nas diretrizes dos programas e projetos, mantendo um esquema de trabalho viável para atingir os objetivos.

As remunerações para Coordenador setorial, Coordenador de atletismo e Coordenador de eventos, será de R$4.800,00. Para as demais: Atletismo, Balé, Fit dance, Futebol Americano (flag football), Ginástica Artística, Ginástica Laboral, Ginástica Rítmica (GR), Instrutor de Musculação, Natação e Hidroginástica, Paradesporto (futebol pc, bocha paralímpica e atletismo), Pilates, Recreador, Ritbox, Ritmos e Zumba, no valor de R$2.400,00.

Serviço

O interessado em participar do Processo Seletivo, pode buscar mais informações através do edital, que esta no portal eletrônico, no “Diogrande”.

Deixe seu Comentário

Leia Também