Ranking da CBF mantém Flamengo no topo

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC), que traz o Flamengo na liderança pela quinta vez consecutiva. O Rubro-Negro ocupa o topo desde 2021 e encerra a atual contagem com 16.314 pontos, mesmo com queda de 682 pontos em relação ao ranking anterior.

O levantamento considera o desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos, incluindo as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A temporada mais recente tem peso cinco na pontuação, enquanto as anteriores recebem peso decrescente até 2021, último ano da base de cálculo.

Apesar da perda de pontos, o Flamengo manteve a primeira colocação. Já o Corinthians, campeão da Copa do Brasil em 2025, foi o clube que mais se beneficiou, saltando da quarta para a segunda posição, com 14.930 pontos. O time paulista superou o Palmeiras, que caiu para terceiro, com 13.860 pontos, após perder 676 pontos em relação ao ano passado.

O Atlético-MG subiu uma posição e aparece em quarto, com 13.696 pontos, enquanto o São Paulo, vice-líder em 2024, caiu para a quinta colocação, com 13.556 pontos.

Entre os dez primeiros, as principais novidades foram as entradas do Bahia, que subiu para nono, e do Vasco, que avançou para décimo após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Em contrapartida, Fortaleza e Grêmio deixaram o top 10.

O maior salto do ranking foi do Mirassol, que ganhou nove posições em sua primeira participação na Série A, enquanto o Cruzeiro subiu oito colocações.

Além do ranking de clubes, a CBF também divulgou o Ranking Nacional de Federações, liderado por São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os rankings servem de base para distribuição de vagas em competições nacionais e definição das fases de entrada na Copa do Brasil.

