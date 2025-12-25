Menu
Menu Busca quinta, 25 de dezembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Esportes

Ranking da CBF mantém Flamengo no topo

Corinthians, Palmeiras e Atlético-MG completam o G4 da lista

25 dezembro 2025 - 17h30Sarah Chaves
Foto: Reuters/Ricardo MoraesFoto: Reuters/Ricardo Moraes  

A Confederação Brasileira de Futebol divulgou na quarta-feira (24) o Ranking Nacional de Clubes (RNC), que traz o Flamengo na liderança pela quinta vez consecutiva. O Rubro-Negro ocupa o topo desde 2021 e encerra a atual contagem com 16.314 pontos, mesmo com queda de 682 pontos em relação ao ranking anterior.

O levantamento considera o desempenho dos clubes nas competições nacionais dos últimos cinco anos, incluindo as Séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. A temporada mais recente tem peso cinco na pontuação, enquanto as anteriores recebem peso decrescente até 2021, último ano da base de cálculo.

Apesar da perda de pontos, o Flamengo manteve a primeira colocação. Já o Corinthians, campeão da Copa do Brasil em 2025, foi o clube que mais se beneficiou, saltando da quarta para a segunda posição, com 14.930 pontos. O time paulista superou o Palmeiras, que caiu para terceiro, com 13.860 pontos, após perder 676 pontos em relação ao ano passado.

O Atlético-MG subiu uma posição e aparece em quarto, com 13.696 pontos, enquanto o São Paulo, vice-líder em 2024, caiu para a quinta colocação, com 13.556 pontos.

Entre os dez primeiros, as principais novidades foram as entradas do Bahia, que subiu para nono, e do Vasco, que avançou para décimo após o vice-campeonato da Copa do Brasil. Em contrapartida, Fortaleza e Grêmio deixaram o top 10.

O maior salto do ranking foi do Mirassol, que ganhou nove posições em sua primeira participação na Série A, enquanto o Cruzeiro subiu oito colocações.

Além do ranking de clubes, a CBF também divulgou o Ranking Nacional de Federações, liderado por São Paulo, seguido por Rio de Janeiro e Minas Gerais. Os rankings servem de base para distribuição de vagas em competições nacionais e definição das fases de entrada na Copa do Brasil.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Dez/25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Em 2025, Marta também voltou a figurar entre as indicadas à Bola de Ouro, da revista France Football
Esportes
Marta e Gabi Zanotti disputam prêmio Rainha da América
O jogador recebeu a indicação
Esportes
Arrascaeta é finalista no tradicional prêmio Rei da América
Memphis Depay pelo Corinthians
Esportes
Memphis desabafa após título da Copa do Brasil e cobra mudanças no Corinthians
Corinthians conquistou a última competição do ano
Esportes
Corinthians conquista tetra da Copa do Brasil e vai à Libertadores
Times voltam a se enfrentar no Maracanã
Esportes
Vasco e Corinthians decidem último título do ano e vaga na Libertadores
O primeiro compromisso do Brasil será no dia 26 de março
Esportes
CBF confirma datas de amistosos da seleção contra França e Croácia
Anderson Silva
Esportes
Anderson Silva vence Tyron Woodley por nocaute técnico no boxe em Miami
Novos uniformes do Operário
Esportes
VÍDEO: Operário apresenta novos uniformes e promete gestão 'com responsabilidade'
Memphis Depay, atacante do Corinthians
Esportes
Corinthians x Vasco: saiba onde assistir o primeiro jogo da final da Copa do Brasil
Safonov foi herói do PSG
Esportes
Goleiro reserva faz história, PSG vence Flamengo e conquista o Intercontinental

Mais Lidas

Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Polícia
Polícia procura homem suspeito de estuprar criança por 5 anos em Campo Grande
Imagens do Norad
Geral
Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Polícia
Vítimas de acidente com ônibus em Sonora tinham 66 e 83 anos
Caso foi registrado na Depac Cepol
Polícia
Mulheres brigam em caixa de supermercado do Coophavila II