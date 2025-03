Raphinha brilha, bate recorde brasileiro e assume artilharia da Champions League

O brasileiro Raphinha entrou para a história da Champions League ao se tornar o maior artilheiro do Brasil em uma única edição do torneio.

Com os dois gols marcados na vitória do Barcelona por 3 a 1 sobre o Benfica, nesta terça-feira (11), o atacante chegou a 11 gols na competição, superando a marca de Neymar (14/15), Kaká (06/07), Rivaldo e Jardel (99/00), que haviam registrado 10 gols em suas respectivas temporadas.

Além do feito histórico, Raphinha assumiu a artilharia isolada da Champions League 24/25, ultrapassando o guineense Serhou Guirassy, do Borussia Dortmund, que tem 10 gols.

A atuação de Raphinha tem sido determinante para o sucesso do Barcelona nesta temporada. Com desempenho sólido e decisivo, o brasileiro reforça seu protagonismo na equipe catalã e ganha destaque na corrida pelo prêmio de melhor jogador do mundo.

O Barcelona avançou às quartas de final da competição e aguarda o adversário.

