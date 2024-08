Rayssa Leal retorna de Paris e desfila em carro do Corpo de Bombeiros

Depois de conquistar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Paris 2024, Rayssa Leal voltou à Imperatriz, no Maranhão, na tarde dessa terça-feira (13). E na manhã de hoje (14) ela retornou à escola.

No desembarque em Imperatriz, Rayssa participou de um desfile pelas principais ruas e avenidas da cidade em carro aberto do Corpo de Bombeiros do Maranhão, com as duas medalhas olímpicas no peito.

Na escola Cebama, a atleta teve uma recepção digna de campeã, com a banda musical do Exército Brasileiro presente, além do mural atualizado. Já tinha uma área na entrada da escola dedicada a conquista de prata na Olimpíada de Tóquio, em 2021. Agora, a homenagem contempla também o bronze em Paris, além de imagens da vida de Rayssa.

Aos 16 anos, Rayssa Leal cursa o 2º ano do ensino médio no Cebama. "Falamos muito sobre não desistir dos seus sonhos, mas é a realidade. Você tem que sonhar e ir atrás. Claro, tem que ter um suporte da família, que foi algo que me ajudou muito. Meus pais largaram tudo pra correr atrás do meu sonho e foi onde a 'chavinha girou'. Então, não desista do seu sonho, pois cada sonho é algo incrível", disse.

Rayssa tem duas medalhas olímpicas, de bronze e prata, e nos próximos meses vai recomeçar o ciclo olímpico para a buscar classificação para a Olimpíada de Los Angeles, nos Estados Unidos, que acotecerá em 2028.

