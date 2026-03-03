Rodrygo sofre grave lesÃ£o no joelho e estÃ¡ fora da Copa do Mundo e da temporada

O atacante Rodrygo Goes, do Real Madrid e da Seleção Brasileira, sofreu uma grave lesão no joelho direito e está fora da temporada e da Copa do Mundo, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

Ao passar por exames médicos nesta terça-feira, dia 3, o brasileiro rompeu os ligamentos do joelho direito na derrota do clube espanhol para o Getafe, na segunda-feira, dia 2, em duelo válido pela La Liga.

"Após exames realizados hoje em nosso jogador Rodrygo pelos serviços médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma ruptura do ligamento cruzado anterior e uma ruptura do menisco externo da perna direita", informou o Real Madrid em nota oficial.

Rodrygo havia retornado após ficar um mês ausente dos gramados devido a uma lesão muscular. O lance que culminou na grave lesão aconteceu após ele ficar com a perna presa quando tentava acelerar para a disputar de bola com o jogador rival.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) lamentou a lesão do atacante, que vinha sendo convocado constantemente e chegou a ser titular sob o comando de Carlo Ancelotti.

"A CBF se solidariza com o atleta Rodrygo Goes, atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, que sofreu grave lesão durante a partida contra o Getafe, pela Liga Espanhola. Rodrygo teve lesão do ligamento cruzado anterior e do menisco externo do joelho direito. A CBF deseja ao atleta pronta recuperação e que retorne o quanto antes aos gramados".

