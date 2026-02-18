Ronda Rousey anuncia volta ao MMA após quase dez anos

Quase dez anos depois de deixar o octógono, Ronda Rousey está de volta. A ex-campeã do UFC anunciou na terça-feira (17) que retornará ao MMA para enfrentar Gina Carano. A luta está marcada para 16 de maio, em Los Angeles.

Ronda não compete desde 2016, quando foi derrotada por Amanda Nunes na disputa do cinturão peso-galo do Ultimate. Ao longo da carreira, somou 12 vitórias, duas derrotas e sete defesas de título entre Strikeforce e UFC. Antes do sucesso no MMA, também conquistou medalha de bronze no judô nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

O confronto atende a um desejo antigo da americana. Em entrevistas anteriores, Ronda afirmou que só voltaria a lutar se fosse para enfrentar Gina Carano, a quem considera inspiração no início da trajetória nas artes marciais mistas. Segundo ela, Carano foi a prova de que era possível uma mulher ganhar espaço no esporte.

Gina também tem história no MMA. Pioneira da modalidade feminina nos Estados Unidos, acumula sete vitórias e uma derrota, sofrida na disputa de cinturão contra Cris Cyborg, no Strikeforce. Depois de deixar as lutas, seguiu carreira como atriz e participou de produções como “Velozes e Furiosos 6”, “Deadpool” e da série “The Mandalorian”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também