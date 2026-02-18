Menu
Menu Busca quarta, 18 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Sebrae Delas Day Fev26 - #1
Esportes

Ronda Rousey anuncia volta ao MMA após quase dez anos

Ex-campeã do UFC enfrentará Gina Carano em Los Angeles no mês de maio

18 fevereiro 2026 - 10h12Sarah Chaves
Ronda RouseyRonda Rousey   (WWE)

Quase dez anos depois de deixar o octógono, Ronda Rousey está de volta. A ex-campeã do UFC anunciou na terça-feira (17) que retornará ao MMA para enfrentar Gina Carano. A luta está marcada para 16 de maio, em Los Angeles.

Ronda não compete desde 2016, quando foi derrotada por Amanda Nunes na disputa do cinturão peso-galo do Ultimate. Ao longo da carreira, somou 12 vitórias, duas derrotas e sete defesas de título entre Strikeforce e UFC. Antes do sucesso no MMA, também conquistou medalha de bronze no judô nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008.

O confronto atende a um desejo antigo da americana. Em entrevistas anteriores, Ronda afirmou que só voltaria a lutar se fosse para enfrentar Gina Carano, a quem considera inspiração no início da trajetória nas artes marciais mistas. Segundo ela, Carano foi a prova de que era possível uma mulher ganhar espaço no esporte.

Gina também tem história no MMA. Pioneira da modalidade feminina nos Estados Unidos, acumula sete vitórias e uma derrota, sofrida na disputa de cinturão contra Cris Cyborg, no Strikeforce. Depois de deixar as lutas, seguiu carreira como atriz e participou de produções como “Velozes e Furiosos 6”, “Deadpool” e da série “The Mandalorian”

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

O episódio ocorreu ainda no primeiro tempo
Esportes
Benfica apoia Prestianni após acusação de racismo contra Vinícius
Brasil conseguiu bons resultados
Esportes
Brasil garante melhor resultado no trenó para dois atletas
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Esportes
CBF divulga cronograma da 2ª fase da Copa do Brasil
Foto: Jogo do Botafogo em 2026
Esportes
Bahia e Botafogo estreiam hoje na Libertadores
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Esportes
Tênis: parceria de Luisa Stefani vai para as oitavas de final em Dubai
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
Esportes
Brasil encerra participação histórica no esqui alpino em Jogos de Inverno
João Fonseca retorna às quadras
Esportes
Com João Fonseca, brasileiros disputam chaves principais do Rio Open
Lucas Pinheiro caiu na primeira descida
Esportes
Dono de um Ouro inédito, Lucas Pinheiro cai na primeira descida e fica fora do pódio no slalom
Rayssa venceu a competição
Esportes
Rayssa Leal vence primeira etapa do circuito mundial de skate
A gaúcha Nicole Silveira
Esportes
Nicole Silveira alcança melhor resultado olímpico do Brasil no gelo

Mais Lidas

Gabriela morreu em confronto com os policiais
Polícia
Morre travesti que tomou arma de policial em confusão no centro de Campo Grande
Como ficou o local após o furto
Polícia
VÍDEO: Bandidos entraram em confronto com a PM após furtarem farmácia da Capital; um morreu
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
Comportamento
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 16/2/2026
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad
Polícia
VÍDEO: Homem é socorrido em estado grave ao ser baleado no Celina Jalad