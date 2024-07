Saiba quanto a CBF paga para um árbitro da elite do Brasileirão

Luiz Vinicius, com informações do Correio Braziliense atualizado em 24/07/2024 às 07h19

A Confederação Brasileira de Futebol possui uma tabela fixa de valores a serem pagos para os árbitros que apitam jogos da elite do Campeonato Brasileiro. Para quem tem o escudo da CBF no uniforme, é pago um valor de R$ 5 mil por partida.

Mas o montante muda para aqueles juízes de maior excelência e possuem o escudo da FIFA no peito. Assim como, por exemplo, Anderson Daronco, um dos principais árbitros do país, a quantia sobe para R$ 6,9 mil.

Os valores apresentados vão se reajustando conforme a função de cada membro da arbitragem na partida e sempre levando em consideração o escudo carregado no uniforme.

Para as partidas da Série B do Brasileirão, a CBF também mantém um padrão por partida. Seguindo a regra dos escudos, árbitros com o brasão da entidade recebem R$ 3,6 mil por jogo apitado, enquanto quem carrega o escudo da FIFA recebe R$ 5,4 mil.

Veja a tabela:

