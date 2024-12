São Paulo encerra contrato com Rafinha

O lateral-direito Rafinha se despediu do São Paulo nesta sexta-feira (20), após o fim das negociações para renovar seu contrato com o clube.

O Tricolor paulista divulgou um vídeo de agradecimento ao jogador, relembrando sua trajetória e momentos marcantes com a camisa são-paulina.

Em um depoimento emocionante, Rafinha falou sobre sua saída: "Fala, torcida tricolor. Rafinha aqui. Hoje é o dia que eu sabia que ia chegar. Claro, a gente sempre espera, mas nunca está preparado [...] Vocês vão ter sempre o Rafinha aqui, torcendo de longe, mas sempre acompanhando", afirmou.

O lateral, que chegou ao São Paulo em 2022, tinha contrato até o fim de 2024 e havia negociado uma prorrogação do vínculo até o fim do Campeonato Paulista de 2025. No entanto, o jogador deve se transferir para o Coritiba.

Em sua última negociação, Rafinha chegou a acertar as bases para um contrato de três meses com o São Paulo, com previsão de atuação até o término do Paulistão de 2025.

O plano inicial de Rafinha era encerrar sua passagem pelo clube paulista e realizar um evento de despedida no Bayern de Munique, onde atuou por oito anos, mas nos últimos dias ele indicou que não gostaria de prolongar o acordo com o São Paulo.

Em sua passagem pelo clube, Rafinha disputou 116 partidas, marcou um gol e conquistou dois títulos importantes: a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024.

