São Paulo vence Corinthians e assume a vice liderança

Em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu o Corinthians por 2 a 1, neste domingo (30), no Morumbi. Sob forte calor na capital paulista, o clássico foi marcado por falhas dos goleiros Cássio e Tiago Volpi e teve um gol decisivo de Brenner no fim da partida. Hernanes e Ramiro fizeram os outros gols do confronto.

O São Paulo assumiu a vice-liderança do Brasileiro, com 13 pontos, ultrapassando o Vasco na tabela de classificação. A liderança pertence ao Internacional, com 15 pontos. Foi também a terceira vitória consecutiva do Tricolor. Antes do clássico, a equipe dirigida por Fernando Diniz vinha de vitórias por 1 a 0 sobre Sport e Athletico-PR.

O Corinthians perdeu invencibilidade de três partidas. A derrota deixa a equipe alvinegra com cinco pontos em cinco jogos, ocupando a parte do meio da tabela de classificação.

Na próxima partida, o Corinthians volta a atuar como visitante, diante do Goiás, no estádio da Serrinha, na quarta-feira (2), às 19h15. O São Paulo enfrentará o Atlético-MG, na quinta-feira (3), às 20h, no Mineirão.

