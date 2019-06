Seleção Brasileira realiza primeiro treino após definição do adversário

A comissão técnica do Brasil realizou o primeiro treinamento, na tarde desta terça-feira (25), já pensando na preparação da equipe para enfrentar o Paraguai, adversário da Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa América. No CT do Grêmio, o técnico Tite teve todos os jogadores a sua disposição para o trabalho, que foi fechado para a imprensa. A partida será realizada amanhã (27) às 20h30 (de MS).

Apenas o goleiro Cássio ficou de fora das atividades de campo. Segundo informações da assessoria, o jogador do Corinthians ainda se recupera das dores no quadril que o deixaram de fora dos últimos treinos. Ele fez exercícios na academia e segue acompanhado pela equipe de fisioterapia.

Em campo, o técnico Tite fez um trabalho tático com o intuito de reforçar conceitos do padrão de jogo do time brasileiro, assim como alinhar posicionamentos para o confronto desta quinta. Como nos últimos trabalhos, o técnico também colocou a equipe para treinar finalizações. Cinco atletas da base gremista complementaram o elenco canarinho nas atividades desta terça.

Os goleiros Brenno e Vinicius Machado, e também o zagueiro Ruan e os volantes Jhonata Varela e Frizzo, tiveram a oportunidade de trabalhar e vivenciar a experiência de estar com os principais jogadores do país. Brenno, Jhonata Varela e Frizzo já haviam treinado com a Seleção na sessão de segunda.

“É um momento que vou lembrar com muita alegria e carinho. Você estar ali com os melhores jogadores do seu país, treinando junto com eles, é uma realização, sem dúvidas. Fico feliz em ter feito parte desses treinamentos. Nesses dois dias procurei aprender ao máximo, escutar o que o professor Tite falava para os atletas, ver como eles se movimentavam em campo, como treinavam. Então foram dias de muito aprendizado para mim”, disse Jhonata ao site oficial do Grêmio.

Brasil e Paraguai entram em campo para a disputa de uma vaga nas semifinais da Copa América nesta quinta-feira (27), às 21h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio.

