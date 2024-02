Série A: Operário e Costa Rica devem ter "jogo difícil" neste domingo

Líderes do Grupo A, Operário e Costa Rica se enfrentam neste domingo (4), pela 4ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol às 15h no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

A partida definirá quem assumirá a primeira posição na chave já que ambas as equipes chegam ao confronto como as únicas a conquistarem todos os pontos disputados até o momento. Operário e Costa Rica venceram os dois jogos realizados, alcançando 100% de aproveitamento e somando seis pontos cada.

O técnico do Operário, Leocir Dall'Astra, destacou a importância do confronto e a dificuldade que a equipe enfrentará diante do Costa Rica. Em entrevista, Dall'Astra afirmou. "Sabemos que será um jogo difícil, mas estamos preparados. Contamos com a qualidade do nosso elenco para superar os desafios e sair com a vitória. Vai ser um bom jogo para a torcida."

O confronto de hoje marca a primeira vez que o Operário enfrenta o Costa Rica desde a final do Campeonato Estadual de 2023, proporcionando um reencontro emocionante entre as duas equipes. Com a liderança em jogo, a expectativa é de uma partida disputada.

E para os amantes de esportes que queiram torcer os ingressos para a partida estão à venda por R$30 e tem meia entrada para os torcedores que comparecerem ao estádio vestindo o uniforme do Operário.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também