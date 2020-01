Neymar quer jogar Copa América e Olimpíadas em 2020

Priscilla Porangaba, com informações do GE

Neymar na Copa América e nas Olimpíadas de Tóquio 2020, esses são os desejos que o camisa 10 revelou à imprensa, no nesse domingo (12), em entrevista logo após o empate em 3 a 3 entre o PSG e o Mônaco.

O Copa América vai de 14 de junho até 7 de julho e vai ser na Colômbia e na Argentina. "Sou fominha, vocês sabem. Estou disposto a jogar os dois, mas acho que é um pouco mais complicado, tem que conversar com o clube", afirmou o atacante já esperando que o clube francês não o libere para as duas competições.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio acontecerão de 24 de julho a 9 de agosto. Parte do torneio continental seriam férias do futebol europeu. Mas se Neymar participar de tudo ficaria os dois primeiros meses da temporada 2020/2021 fora do PSG. "Da outra vez em 2016, quando eu estava no Barcelona, não me deixaram jogar os dois, mas isso é conversado, é ver o que é melhor. Mas espero estar 100% para ajudar a seleção brasileira de alguma forma", lembrou o brasileiro.

O atacante foi fundamental na conquista do primeiro ouro olímpico do futebol brasileiro. O título da Copa América é inédito na carreira dele, já que em 2019 ele sofreu uma contusão no tornozelo e ficou fora da vitória do time de Tite.

O Brasil ainda não está garantido na competição de futebol masculino em Tóquio. O Pré-Olímpico Sul-Americano começa no próximo sábado (18) e vai até 9 de fevereiro, na Colômbia. A seleção estreia domingo contra o Peru, às 22h30.

Os times sub-23 de Argentina, Peru, Bolívia, Venezuela, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, Chile e Brasil lutam por duas vagas nos Jogos.

