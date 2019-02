Tabela da Série B do Brasileirão de 2019 é divulgada pela CBF

Marcos Tenório com GE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quarta-feira (20) a tabela do Campeonato Brasileiro da Série B de 2019. São oito novidades, como Sport, Vitória, América-MG e Paraná, que foram rebaixados da Série A de 2018, além de Operário-PR, Cuiabá, Botafogo-SP e Bragantino, que subiram da Série C. Outras 12 equipes compõe e fazem parte dos 20 clubes que vão disputar a competição a partir do fim de abril.

Primeira rodada (26 ou 27 de abril):

Guarani x Figueirense

Botafogo de Ribeirão Preto x Vitória

São Bento x Atlético-GO

Vila Nova x Paraná

Coritiba x Ponte Preta

Operário-PR x América-MG

Criciúma x Cuiabá

Brasil de Pelotas x Bragantino

Sport x Oeste

CRB x Londrina

Segunda rodada (de 30 de abril a 4 de maio):

Ponte Preta x Criciúma

Bragantino x Sport

Oeste x Guarani

Atlético-GO x Coritiba

Paraná x CRB

Londrina x Brasil de Pelotas

Figueirense x São Bento

América-MG x Botafogo-SP

Vitória x Vila Nova

Cuiabá x Operário-PR

Terceira rodada (7 de maio a 11 de maio):

Guarani x Vitória

Bragantino x Atlético-GO

São Bento x Botafogo-SP

Vila Nova x Ponte Preta

Coritiba x Londrina

Operário-PR x Oeste

Criciúma x América-MG

Brasil de Pelotas x CRB

Sport x Figueirense

Cuiabá x Paraná

