Tande sofre infarto e se recupera no hospital

Tande, ex-jogador da seleção brasileira de vôlei e campeão das olimpíadas de Barcelona em 1992, sofreu um infarto na última sexta-feira (12), e está internado no hospital desde então.

Ele divulgou um vídeo nas suas redes sociais informando sobre o infarto. O campeão olímpico relatou que teve o entupimento de 98% em uma de suas veias.

Tande contou que sentiu palpitações, falta de ar e dores no ouvido, e pediu para os seus seguidores fiquem atentos a qualquer sintoma.

Ele ainda expressou a surpresa por ter sido vítima de um infarto aos 54 anos, após uma carreira como atleta. “Tudo bem, pessoal? Passando aqui para falar do meu sumiço. Sexta-feira agora, acabei infartando, acreditem. 54 anos, atleta. Comecei a me descuidar um pouco da minha saúde. Uns 4 anos sem me cuidar”, disse Tande.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também