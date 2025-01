Thiago Monteiro sofre virada na estreia e é eliminado do Australian Open

Na madrugada deste domingo (12), o brasileiro Thiago Monteiro foi eliminado do Aberto da Austrália após sofrer uma virada do japonês Kei Nishikori. A partida terminou em 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/7 (4/7), 7/5, 6/2 e 6/3.

Monteiro começou bem, vencendo os dois primeiros sets, mas Nishikori, atual 74º colocado no ranking da ATP, reagiu e conseguiu reverter o placar.

No terceiro set, o japonês salvou dois match points e, a partir daí, se encontrou no jogo, tomando o controle da partida. Nishikori venceu os últimos três sets de forma consistente, garantindo a classificação para a próxima fase do torneio.

O brasileiro, que teve uma atuação sólida inicialmente, não conseguiu manter o ritmo de Nishikori, que se recuperou no jogo. A eliminação de Monteiro marca o fim de sua participação no Australian Open de 2025.

