Tite convoca seleção com voltas de G. Jesus, Arthur, Militão e Vini Jr

Na manhã desta sexta-feira (23), o técnico Tite divulgou a convocação da seleção brasileira para os dois últimos jogos de 2020. E a lista teve como principais "novidades" o retorno de quatro atletas já chamados pelo técnico anteriormente: o zagueiro Militão, o meia Arthur e os atacantes Vinicius Junior e Gabriel Jesus.

Eles farão parte do grupo que enfrentará a Venezuela, dia 13 de novembro, no Morumbi, e o Uruguai, no dia 17, no Centenário, em Montevidéu, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022.

Confira a lista:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Gabriel Menino (Palmeiras), Alex Telles (Manchester United) e Renan Lodi (Atlético de Madrid);

Zagueiros: Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Rodrigo Caio (Flamengo) e Thiago Silva (Chelsea);

Meio-campistas: Casemiro (Real Madrid), Douglas Luiz (Aston Villa), Arthur (Juventus), Everton Ribeiro (Flamengo), Fabinho (Liverpool) e Philippe Coutinho (Barcelona);

Atacantes: Everton Cebolinha (Benfica), Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar (PSG), Richarlison (Everton) e Vini Junior (Real Madrid).

Deixe seu Comentário

Leia Também