Esportes

Torneio de futebol feminino homenageia Vanessa Ricarte em Campo Grande

A competiÃ§Ã£o do Dia da Mulher reÃºne equipes neste domingo (8) com inscriÃ§Ãµes gratuitas

07 março 2026 - 15h40
Foto: Joga Miga/Divulgação  

Campo Grande sedia neste domingo (8), a 5ª edição do Torneio do Dia Internacional das Mulheres, competição de futebol suíço voltada exclusivamente para equipes femininas. neste ano o evento homenageará a jornalista Vanessa Ricarte com o troféu que leva seu nome.

As inscrições são gratuitas e estão abertas para meninas a partir de 14 anos, sem limite máximo de idade. Não é necessário ter um time completo para participar. As interessadas podem entrar em contato com a organização, que ficará responsável por incluí-las em uma das oito equipes que disputarão o torneio.

Mantendo a tradição, o troféu deste ano homenageará uma mulher de destaque na história de Mato Grosso do Sul. 

Para participar do evento, basta entrar em contato pelo telefone (67) 99146-0990 e falar com o organizador Bruno Nóbrega.

