Vem mudanças por aí: Flamengo resolve demitir Sampaoli

Após meses de decepção da torcida, o Flamengo decidiu demitir o técnico Jorge Sampaoli, na noite de quinta-feira (28). O desligamento foi oficializado quatro dias depois da perda do título da Copa do Brasil para o São Paulo, após o empate por 1 a 1 no Morumbi.

Tite é o favorito da diretoria rubro-negra para substituir o argentino, mas o ex-técnico da Seleção ainda não decidiu se voltará a trabalhar este ano.

Como o treinador tinha contrato até o fim de 2024, o clube terá que pagar mais uma multa rescisória, dessa vez de € 1,8 milhões de euros (cerca de R$ 9,5 milhões na cotação atual).

Jorge Sampaoli assinou contrato com o Flamengo em 17 de abril, dirigiu a equipe em 39 jogos e usou 39 escalações diferentes. Foram 20 vitórias, 11 empates e oito derrotas.

Em pouco mais de cinco meses de trabalho, Jorge Sampaoli perdeu a final da Copa do Brasil, foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores e viu o Flamengo se distanciar muito da luta pelo eneacampeonato brasileiro.

