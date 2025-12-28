VÍDEO: Federação faz balanço de 2025 e destaca reconstrução do futebol sul-mato-grossense

A Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS) divulgou um balanço das ações realizadas ao longo de 2025 e classificou o período como um ano de reconstrução e reorganização do futebol no Estado. As informações foram apresentadas em um vídeo institucional publicado pela entidade nas redes sociais.

Segundo a federação, o foco do trabalho foi “arrumar a casa”, com a organização de processos internos e a retomada do futebol sul-mato-grossense a um caminho considerado mais estruturado. Ao longo do ano, foram realizados cerca de 600 jogos, distribuídos em 18 competições, envolvendo aproximadamente 3.500 atletas. No total, as partidas somaram mais de 2.300 gols e ultrapassaram 40 mil minutos em disputa.

A Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense foi apontada como um dos principais marcos de 2025. De acordo com a FFMS, a competição teve o maior nível de organização já registrado na história do futebol estadual.

O futebol feminino também apresentou avanços, com a realização de quatro campeonatos ao longo do ano. A federação destacou ainda o investimento em capacitação, envolvendo árbitros, dirigentes, técnicos e supervisores, como parte do processo de qualificação do esporte no Estado.

Outro ponto ressaltado foi a adoção de práticas voltadas à organização e à transparência, que segundo a entidade, deixaram de ser apenas discurso e passaram a integrar o dia a dia da federação. A FFMS também observou uma retomada gradual do público aos estádios, indicando maior presença da torcida nas competições.

Apesar dos avanços, a federação reconhece que ainda há desafios a serem superados. Para 2026, a entidade afirma que pretende dar continuidade ao trabalho de estruturação e crescimento do futebol sul-mato-grossense.

Na legenda do vídeo, a FFMS reforça a mensagem de reconstrução e destaca que o objetivo é seguir avançando. “O que nos move é a paixão pelo futebol”, afirma a entidade, ao projetar um novo ano com mais gols, vitórias e participação do público.

