Vini Jr. e Debinha estão entre os finalistas da Bola de Ouro 2023

Foram revelados nesta quarta-feira (6), pela revista France Football os finalistas da Bola de Ouro de 2023, tradicional prêmio que elege os melhores jogadores da temporada 2022/2023.

Ao lado do The Best, da Fifa, é uma das principais distinções individuais do mundo do futebol. A Bola de Ouro, além de premiar os destaques do futebol masculino e feminino e a premiação de melhor goleiro, distribui também o troféu Kopa (jogador revelação), o troféu de “Clube do Ano” e o troféu Sócrates, reconhecimento a atletas envolvidos em causas sociais.

Na lista dos melhores, três brasileiros tem presença, sendo Vinicius Jr. atual Real Madrid, finalista da Bola de Ouro Masculina e Debinha, atual Kansas City Current na categoria feminina.

Entre os goleiros, que disputam o prêmio Yashin, está ainda o brasileiro Ederson, campeão da Champions e da Premier League com o Manchester City na última temporada.



Finalistas da Bola de Ouro Masculina

- Josko Gvardiol (Manchester City)

- Jamal Musiala (Bayern Munich)

- André Onana (Inter Milan / Manchester United)

- Karim Benzema (Real Madrid / Al-Ittihad)

- Mohamed Salah (Liverpool)

- Bukayo Saka (Arsenal)

- Kevin de Bruyne (Manchester City)

- Jude Bellingham (Borussia Dortmund/Real Madrid)

- Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt/PSG)

- Bernardo Silva (Manchester City)

- Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

- Nicolo Barella (Inter de Milão)

- Emiliano Martinez (Aston Villa)

- Ruben Dias (Manchester City)

- Erling Haaland (Manchester City)

- Martin Odegaard (Arsenal)

- Ilkay Gündogan (Manchester City/Barcelona)

- Yassine Bounou (Sevilla/Al-Hilal)

- Julian Álvarez (Manchester City)

- Vinicius Jr. (Real Madrid)

- Rodri (Manchester City)

- Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

- Lionel Messi (PSG/Inter Miami)

- Lautaro Martínez (Inter de Milão)

- Robert Lewandowski (Barcelona)

- Kim Min-Jae (Napoli/Bayern de Munique)

- Luka Modric (Real Madrid)

- Kylian Mbappé (PSG)

- Victor Osimhen (Napoli)

- Harry Kane (Tottenham/Bayern de Munique)



Finalistas da Bola de Ouro Feminina

- Kadidiatou Diani (Lyon)

- Linda Caicedo (Real Madrid)

- Alba Redondo (Levante)

- Rachel Daly (Aston Villa)

- Fridolina Rolfö (Barcelona)

- Olga Carmona (Real Madrid)

- Georgia Stanway (Bayern de Munique)

- Amanda Ilestedt (Arsenal)

- Hayley Raso (Real Madrid)

- Sophia Smith (Portland Thorns)

- Salma Paralluelo (Barcelona)

- Millie Bright (Chelsea)

- Hinata Miyazawa (MyNavi Sendai)

- Lena Oberdorf (Wolsfburg)

- Daphne van Domselaar (Aston Villa)

- Patricia Guijarro (Barcelona)

- Sam Kerr (Chelsea)

- Ewa Pajor (Wolfsburg)

- Debinha (Kansas City Current)

- Guro Reiten (Chelsea)

- Yui Hasegawa (Manchester City)

- Aitana Bonmati (Barcelona)

- Jill Roord (Manchester City)

- Alexandra Popp (Wolfsburg)

- Katie McCabe (Arsenal)

- Mary Earps (Manchester United)

- Wendie Renard (Lyon)

- Mapi Leon (Barcelona)

- Asisat Oshoala (Barcelona)

- Khadija Shaw (Manchester City)



Finalistas do troféu Kopa (revelação)

- Alejandro Balde (Barcelona)

- Jude Bellingham (Real Madrid)

- Eduardo Camavinga (Real Madrid)

- Gavi (Barcelona)

- Jamal Musiala (Bayern de Munique)

- Pedri (Barcelona)

- Rasmus Hojlund (Manchester United)

- Xavi Simons (RB Leipzig)

- Elye Wahi (Lens)

- Antonio Silva (Benfica)



Finalistas do troféu Yashin (melhor goleiro)

- Dominik Livakovic (Fenerbahçe)

- Mike Maignan (Milan)

- Emiliano Martínez (Aston Villa)

- André Onana (Manchester United)

- Aaron Ramsdale (Arsenal)

- Brice Samba (Lens)

- Ter Stegen (Barcelona)

- Yassine Bounou (Al-Hilal)

- Thibaut Courtois (Real Madrid)

- Ederson (Manchester City)

