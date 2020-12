Vizinha fura bola com faca e ameaça garotos da vila que jogavam futebol de rua

Garotos que jogavam aquele futebol raiz, acabaram sendo ameaçados por aquela vizinha mau humorada, que ainda burou a bola dos meninos. O caso aconteceu neste fial de semana, na Vila Pinheiro, em Aquidauana, que fica a 143 km de Campo Grande.

Os meninos decidiram jogar um futebolzinho para se distrair neste momento de pandemia, mas como não são craques do futebol, a bola insistia em cair no terreno da vizinha, que não estava num dia feliz, ela de mau humor, pegou uma faca e furou a bola dos garotos, acabando com a brincadeira das crianças.

Segundo o site O Pantaneiro, um relato publicado no grupo da Associação dos Moradores do bairro narra que a proprietária há dias ameaçava reter a bola. “Nesta tarde, além de reter, furou com faca e ameaçou os meninos”, diz a publicação.

Um adulto chegou a intervir, mas a moradora também teria estendido a ele as ameaças “dizendo que iria usar a faca”, conta. Boletim de ocorrência foi registrado pelos crimes de dano e ameaça.

