Zidane volta a ser o técnico do Real Madri

Zinedine Zidane está de volta ao Real Madrid, o time merengue confirmou na tarde desta segunda-feira (11) a notícia que muitos torcedores aguardavam. O francês foi anunciado como novo treinador, assinando contrato até junho de 2022. Ele retorna nove meses depois de sua despedida. Em sua entrevista coletiva de apresentação, o treinador rechaçou que tenha se arrependido em deixar o clube.

"Minha ambição e o que tenho dentro para este clube, ninguém vai tirar. O sonho que tenho de voltar a treinar, ninguém vai tirar. Então, vou botar tudo que tenho dentro para que a equipe esteja melhor", disse Zidane.

O argentino Santiago Solari foi sacado do comando da equipe menos de uma semana depois da eliminação merengue nas oitavas de final da Liga dos Campeões, após derrota por 4 a 1 diante do Ajax. Apesar de tirá-lo do comando da equipe principal, a diretoria ofereceu um novo cargo (não revelado) a Solari dentro do clube.

“O Real Madrid agradece pelo trabalho de Santiago Solari e pelo compromisso e lealdade que ele sempre demonstrou a esta casa”, disse o clube, através do comunicado.

Zidane, é ídolo como jogador e técnico, o francês dirigiu a equipe em 149 jogos, e foram 104 vitórias, além de alguns recordes quebrados. Ele possui, o melhor aproveitamento de um treinador à frente da equipe em seus primeiros 70 jogos (51 vitórias, 14 empates e 5 derrotas) e ainda estabeleceu a maior invencibilidade no futebol espanhol (40 jogos sem perder).

Títulos de Zidane como treinador

3 Ligas dos Campeões

2 Mundiais de Clubes

2 Supercopas da Europa

1 Campeonato Espanhol

1 Supercopa da Espanha

Títulos como jogador do Real Madrid

1 Liga dos Campeões

1 Mundial de Clubes

1 Supercopa da Europa

1 Campeonato Espanhol

2 Supercopas da Espanha

