Confira a programação de lives para este sábado

A Virada SP Vale do Futuro vai acontecer nesse final de semana com shows transmitidos pela plataforma Cultura em Casa. Pitty e Baby do Brasil vão se apresentar direto do palco do Teatro Sérgio Cardoso no evento que vai de sábado a domingo (18). A transmissão deste sábado (17) vai ser a primeira live de Gusttavo Lima após o fim do casamento com a modelo Andressa Suita.

Os artistas que se apresentam hoje são:

Gusttavo Lima, Marília Mendonça e Pitty Jason Mraz, Foo Fighters Portugal. The Man e Major Lazer participam do festival Save Our Stages.

Confira os horários:

Gusttavo Lima - 17h - Link

Jason Mraz (Festival Save Our Stages) - 17h - Link

Kisser Clan (#EmCasaComSesc) - 19h - Link

Pitty (Virada Online) - 19h - Link

Mauricio Manieri - 19h - Link

Marília Mendonça - 20h - Link

Festival Ziriguidum especial Milton Nascimento com Zé Renato, MPB4, Camila Marotti, Claudio Lins e outros artistas - 20h - Link

Foo Fighters (Festival Save Our Stages) - 23h35 - Link

Baby do Brasil (Virada Online) - 00h - Link

