Domingo na Capital tem Feira do Bosque, brechós e mais

O final do ano chega, e junto dele, mais um domingo (15) cheio de atividades para toda a família em Campo Grande, com a icônica Feira do Bosque, brechós e feira cultura.

Confira a Agenda Cultural do JD1:

Feira Cultural Sagarana - A 2ª edição do evento traz atrações musicais, dança cigana, carretão. O Papai Noel também chega no evento cultural e vai distribuir doces e tirar fotos com as crianças. Será das 9h às 15h, na Praça Antônio Papi Neto, localizada na Tv. Pacaty, 16. Entrada é gratuita.

Defesa pessoal - Aulão intensivo de defesa pessoal ministrado pela experiente lutadora e organizadora Thais Maia. A aula será voltada exclusivamente para mulheres, gays, travestis e demais pessoas que enfrentam violência de gênero ou orientação. Homens cis héteros não serão atendidos. A partir das 9h, na Rua Pedro Celestino, 1720 - sala B. Entrada é gratuita, com inscrições pelo WhatsApp (67) 99116-0711.

Feira do Bosque - Na edição de Natal, a tradicional feira tem dois dias no Bosque da Paz. Os organizadores prometem cultura, gastronomia, música e encantamento no clima mais especial do ano. Será das 9h às 15h, na Rua Kame Takaiassu com Rua das Folhagens. Entrada é gratuita.

Feira de Brechós - A feira de brechós Cool Stuff tem 17 brechós e um acervo com mais de três mil peças selecionadas, desde o vintage até o atual. Será das 17h às 22h, na Capivaras Cervejaria. Entrada é gratuita.

Samba na Praça do Preto Velho - Além de roda de samba Brasilis com Ariadne, Luci e Isa Ramos, o evento conta com artesanato, gastronomia, capoeira do Mato Samba de Roda. A partir das 17h, na Praça do Preto Velho. Entrada é gratuita.

Som da Concha - O último do ano tem apresentações da cantora Gio Resquin com o show “Brasiguaia”, e o grupo Falange da Rima com o espetáculo “Falange da Rima Homenageia a Música de MS”. A partir das 18h, na Concha Acústica Helena Meirelles, Parque das Nações Indígenas. Entrada é gratuita.

