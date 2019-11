Feira Promova começa neste sábado e terá parceria da Sedesc

Saiba Mais Geral Gastrota receberá a Feira Promova em novembro

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e de Ciência e Tecnologia (Sedesc) consolidou uma parceria com a Feira Promova para os eventos de 2019 e 2020. A Feira, após sucesso de negócios na primeira exposição, já possui o apoio da Sedesc para a 2° edição no próximo final de semana, dias 16 e 17 de novembro, no Gastrota.

A 1ª Feira Promova foi realizada nos dias 4, 5 e 6 de outubro, no Espaço MRV Engenharia, na rotatória das avenidas Ernesto Geisel e Rachid Neder, e foi um verdadeiro sucesso. Cerca de 60 expositores parceiros contabilizaram mais de R$ 300 mil em negócios, gerados em apenas três dias de evento. Número significativo que mostra o potencial da feira para alavancar os mais diversos empreendimentos.

Esse potencial de crescimento e valorização do comércio local foram os principais motivos para mais uma parceria, entre tantas já conquistadas. Para a secretária adjunta da Sedesc, Mara Bethânia iniciativas como a da Feira Promova merecem total apoio. “Existem muitos pequenos empreendedores em Campo Grande, e muitas vezes o pequeno não é visto, existe uma carência no mercado para quem está começando, é por isso que uma feira 100% colaborativa como a Promova é tão importante, pois além de dar visibilidade e possibilidades de novos negócios para esses trabalhadores, também da ânimo e novas perspectivas para continuar crescendo", ressalta Mara.

De acordo com o idealizador e organizador da feira, Guilherme Freesz o apoio da Secretaria tem muito a agregar para o comércio local. “Era a parceria que eu estava procurando, a Promova tem hoje cerca de 70 empresas que compraram a ideia e crescem juntas. É por causa deles que estamos trabalhando sempre para organizar mais feiras, e com a Sedesc do nosso lado nas próximas edições o sucesso é garantido para todos, porque quanto mais o comércio local cresce, maior será o desenvolvimento econômico de Campo Grande", afirma Guilherme.

E a próxima Feira Promova já possui data, horário e local para acontecer. A 2ª edição será nos dias 16 e 17 de novembro, a partir das 16hrs, no “Gastrota – Parque dos Chefs”. Cerca de 70 expositores farão parte do projeto, que promove um ambiente familiar e descontraído, além da possibilidade de negócios para feirantes e lojistas locais, valorizando o comércio da Capital.

Além de parte gastronômica do próprio Gastrota, o evento terá muita música de qualidade. No sábado (16), o som ficará por conta do grupo Sampri, as 3 irmãs Magally, Luciana e Renatinha, com seu estilo único, trazem muito samba para animar ainda mais o evento e fazer o público cantar e dançar muito; e no domingo (17), o cantor Marcelo Brinholi fecha o evento com chave de ouro, trazendo o melhor do pop e do reggae nacional; tudo isso com entrada franca.

Com a parceria consolidada, a Sedesc apoiará também todos os próximos eventos produzidos pela Promova, que já possui mais uma feira programada para esse ano. Segundo Guilherme Freesz, no mês de dezembro acontecerá a Promova Especial de Natal. “Quero que esse evento seja diferente, seja especial, desfiles das modas autorais da nossa cidade e atrações musicais ainda melhores, tenho muitas idéias para fazer esse evento acontecer, e o melhor, vou levar todos os meus mais de 70 parceiros pra fazer essa feira acontecer dentro do Dahma MALL, um dos centros comerciais mais reconhecidos de Campo Grande”.

A Promova é uma iniciativa 100% colaborativa criada por Guilherme Freesz, pensando no espaço que o pequeno empreendedor precisa para alavancar o seu negócio, e a Promova tem mais sete eventos pré – agendados para 2020 com o apoio da Sedesc. “A Promova vai continuar crescendo junto com cada expositor que estiver com a gente, no ano que vem já temos sete eventos bem legais que serão organizados com o maior carinho, e com a parceria da Sedesc em 2020 a animação só aumenta!”, finaliza Freesz.

Saiba Mais Geral Gastrota receberá a Feira Promova em novembro

Deixe seu Comentário

Leia Também