Feriadão tem "Festival do Peixe" e muita música, na capital

O feriadão de Páscoa está “recheado” de boas atrações para quem optou por não sair de Campo Grande, ou curtir os dias na capital de Mato Grosso do Sul. Para te ajudar a escolher aonde ir, o JD1 Notícias selecionou alguns dos principais eventos.

A primeira sugestão é o "Festival do Peixe" que começa nesta quinta-feira (18) e segue até o próximo domingo (21), com diversas apresentações de músicos, grupos de dança e corais, rodas de conversa, exposições e gastronomia. Quem abre a feira nesta quinta é o cantor gospel Leonardo Gonçalves. O evento acontece na Feira Central e a entrada é gratuita.

Quem vem para Campo Grande nesta quinta-feira também é o cantor Renato Vianna. O cantor ficou conhecido nacionalmente ao participar do programa Raul Gil e, anos depois, vencer o "The Voice Brasil". Ele se apresenta na casa de shows, Valley. Clique aqui e saiba mais .



(Renato Vianna e Michel Teló, na final do The Voice)

Na sexta-feira (19), a banda V12 se apresenta no Barô Pub, trazendo em seu repertório clássicos nacionais e internacionais dos anos 80 e 90, somado a hits atuais. O Barô fica na rua Coronel Manoel Ceccílio, 969. Além do Barô, a cidade tem diversas opções de bares e baladas que você pode conferir neste link .

Para quem curte a natureza e aventura, a opção é a "Trilha das 3 Cachoeiras do Arrependido", que fica a cerca de 32 quilômetros da capital e com percurso de dez quilômetros passando por três quedas d’agua. Clique aqui e saiba mais .

No sábado, O Bando do Velho Jack e Bêbados Habilidosos sobem ao palco do 21 Music Bar com seus sucessos autorais. No repertório, as duas das mais clássicas bandas do estado tocam o melhor do rock nacional e internacional. Clique aqui e saiba mais .

Para os amantes da música autoral, no domingo (21), a atração é o projeto Vertentes. O projeto está em sua primeira edição e traz ao público campo-grandense a vertente folk, com o Clube do Litoral Central, [banda formada por Guga Borba, Jerry Espíndola, Ju Souc, Leandro Perez, Renan Nonato, Rodrigo Sater e Rodrigo Teixeira], Maria Alice, ZéDu e Raphael Vital.

A apresentação será na Casa de Ensaio, rua Visconde de Taunay, 203, esquina com a avenida Afonso Pena. Os ingressos custam R$ 30.

Páscoa no Bosque

De sexta a domingo, as crianças poderão fazer ovinhos e cestinhas de Páscoa e ainda, após a brincadeira, poderão levar eles para presentear quem quiser. A atração é no Shopping Bosque dos Ipês, clique aqui e saiba mais .

Deixe seu Comentário

Leia Também