Saiba o que fazer em Campo Grande neste fim de semana

Nesta sexta-feira (15) será comemorado o dia da Proclamação da República. Tornando este feriado, em feriadão, por juntar a sexta, sábado e domingo.

A cidade Campo Grande contará com diversas atrações e o JD1 reuniu as melhores para você.

Na quinta-feira (14), a Valley CG, ás 22h, terá um show da dupla sertaneja Breno e Caio César .

Também na quinta, na boate BRAVA, ás 21h, a cantora Beca Rodrigues fará o show de lançamento do seu single “Meu Eu”.

Álem da Beca, na boate Bartholomeu, ás 22h, sediará o Top Samba .

Na sexta-feira (15), no shopping Bosque dos Ipês, ás 13h30, o Papai Noel chegará de helicóptero.

No shopping Norte Sul Plaza, ás 15h, o Papai Noel vai chegar com a galera do Snoopy .

Para o público adulto, na boate Bartholomeu, ás 22h, vai ter a presença do cantor sertanejo, João Carreiro.

Deixe seu Comentário

Leia Também