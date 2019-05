Gasolina será vendida a R$ 2,50 em dois postos da capital neste sábado

O litro gasolina em dois postos da capital será comercializado a R$ 2,50 neste sábado, durante a campanha “Feirão do Imposto”, promovida pela Associação Comercial de Campo Grande.

Serão ofertados 10 mil litros de gasolina, com limitação de 20 litros por carro, e 8 por moto, beneficiando mais de 500 consumidores. Os postos participantes são: Auto Posto Pororoca XVII, localizado na Rua 26 de Agosto, 499, e Auto Posto Nações Indígenas, que fica na avenida Afonso Pena, 7144. “A distribuição será feita por ordem de chegada e o abastecimento estará liberado a partir das 8h”, informa o presidente do Conselho dos Jovens Empresários da Associação Comercial (CJE-ACICG) e coordenador estadual da campanha, Rafael Rotta. O pagamento será exclusivamente em dinheiro. As conveniências nestes mesmos postos de combustíveis também vão vender refrigerantes com dedução de 45% do valor.

A baixa do preço ocorre porque os estabelecimentos parceiros vão vender produtos sem a cobrança de impostos. Este ano a campanha tem o tema Menos é Mais, que evidencia que menos impostos, porém arrecadados dentro de um sistema tributário mais eficiente, significa mais retorno para o cidadão reiterando, ainda, o apoio da causa a reforma tributária.

Farmácia

Cerca de 500 medicamentos genéricos e fraldas também serão vendidos sem impostos no bairro Coophavila II, na drogaria Desconto Fácil - Unidade América -, localizada na Rua da Península, 824. O atendimento será das 7h às 22h. O preço de venda poderá ser até 46% menor com a dedução dos tributos do valor normal do produto.

Autoescola

Aulas práticas de direção em motos e carros também serão ofertadas pelas unidades da autoescola Primeira Opção, situadas na Rua Mal. Rondon, 1605, em Campo Grande, e em Dourados, na Rua Weimar Gonçalves Torres, 2752, com um abatimento de 30% no valor. O atendimento será das 7h às 20h, sem limite de quantidade para aquisição.

Escola de Idiomas

A KNN Idiomas, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 3576, vai oferecer matrículas para o módulo inicial de 2 anos, de R$398,00 por R$240,00 (matrícula e mensalidades).

Ainda no sábado, a van da ACICG, em parceria com o Observatório Social e com alunos do curso de Ciências Contábeis da UCDB, ficará estacionada no posto Nações Unidas, localizado na Av. Afonso Pena, 7144, para o oferecimento de palestras informativas sobre o impacto dos impostos na vida dos consumidores e empresários.

Deixe seu Comentário

Leia Também