Feijoada, corrida e muita música agitam o fim de semana

O fim de semana será agitado na capital sul-mato-grossense, com feijoada, comemoração de aniversário de bar, corrida e muita música para todos os gostos. O JD1 Notícias separou os principais eventos que acontecem a partir desta sexta-feira (24).

A primeira sugestão é a apresentação das irmãs Patrícia e Adriana, no Sesc Morada dos Baís. Uma das primeiras duplas femininas do estado, com apresentações que começaram na infância, as irmãs trabalham novo projeto e farão um show autoral, mesclando músicas regionais. A apresentação começa pontualmente às 20 horas e a entrada é franca. Clique aqui e saiba mais .

No sábado (25), quem agita o público campo-grandense é o cantor Diogo Nogueira, que se apresenta na 20ª edição da Feijoada do Fundo de Apoio à Comunidade. O evento está previsto para iniciar às 11 horas, no Bosque Expo, do shopping Bosque dos Ipês. Clique aqui e saiba mais .

A partir das 20 horas, o cantor e compositor Geraldo Espíndola se apresenta na Cervejaria do Prosa que comemora dois anos de atividade na capital. O evento também terá contação de histórias, com Tatiana de Conto. Clique aqui e saiba mais .

Ao mesmo tempo, o apresentador do programa Blues e Derivados, da 104,7 FM, músico Cleiton Sales, leva os clássicos do blues no Capim Guiné. Clique aqui e saiba mais .

Também no sábado, o Zezinho do Forró, se apresenta no Sesc Morada dos Baís com o show “Made in Brazil”, desenvolvido em parceria com Arapiraka e o produtor Taveira Junior para turnê internacional em comemoração aos 35 anos de carreira. A apresentação inicia às 20 horas e a entrada é gratuita. Clique aqui e saiba mais .

Para quem gosta de esportes, a sugestão do domingo (26), começa já pela manhã com a 4ª edição da Corrida Vida e Saúde, promovida pelo Hospital Adventista do Pênfigo. O evento começará às 8 horas, no Parque das Nações Indígenas. Clique aqui e saiba mais .

