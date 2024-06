II Arraiá de São João da GLEMS acontece neste sábado

A tradicional festa junina da Grande Loja Maçônica do Estado de Mato Grosso do Sul será neste sábado, 29 de junho, a partir das 18h no pátio do Cedesc.

O II Arraiá de São João da GLEMS vai ser uma festança e tanto, com comidas típicas, quadrilha, música regional, brincadeiras, praça de alimentação, espaço kids com monitores.

Além disso, a barraca e o casal caipira mais animados levarão o prêmio no concurso que será realizado no evento. A entrada é 1kg de alimento. Você não vai ficar de fora, né!?

A festa tem como objetivo lembrar o Dia de São João, padroeiro da Maçonaria, que é comemorado em junho, no dia 24, e principalmente arrecadar alimentos e recursos financeiros para entidades filantrópicas que a maçonaria presta apoio.

O Arraiá da GLEMS conta com apoio de vários parceiros dentre estes a prefeitura de Campo Grande, o Sicredi e a Funlec – Fundação Lowtons de Educação e Cultura que cedeu o espaço para a realização do evento, além de vários empresários que estão apoiando com doação de brindes.

Serviço –

Local: Cedesc - Rua Água Azul nº 1097, JD Veraneio (no Anel Rodoviário próximo à Uniderp Agrárias)

Data: 29 de junho de 2024

Hora: A partir das 18h

