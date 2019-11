Internautas pedem e Marquinhos atende; Delinha cantará na inauguração da 14

Conhecida como a dama do rasqueado, a cantora Delinha se apresentará na inauguração da revitização da rua 14 de Julho, na próxima sexta-feira (29), em Campo Grande.

O anúncio foi feito pelo prefeito Marquinhos Trad, depois de uma campanha nas redes sociais, onde os internautas pediam mais artistas regionais no evento que terá como atração principal a Turma do Balão Mágico. A publicação de Marinete Pinheiro, vinha com uma foto da cantora Delinha com a seguinte chamada: “Eu quero Delinha na inauguração da nova 14 de Julho”. Veja:

A publicação de teve mais de 1,3 mil compartilhamento e centenas de comentários. Depois do “barulho”, em entrevista ao programa Balanço Geral, o prefeito atendeu ao pedido da população e garantiu a apresentação da artista.

O filho da cantora, João Paulo Pompeu, agradeceu as manifestações de carinho. “Acabei de receber o telefonema do prefeito e a Delinha estará na inauguração da 14 de Julho. Gratidão a todos”, publicou em sua rede social.

O Evento

A inauguração da "nova 14" está marcada para começar as 18h. O palco será montado no cruzamento da avenida Afonso Pena com a rua 14 de Julho. Além de Delinha e a Turma do Balão Mágico, a banda Os Walkíria, a Orquestra Infantil Indígena de Campo Grande, o Coral Pontos Cardeais e a Orquestra Sinfônica Municipal se apresentarão.

