Sábado é de Carnaval, mas agenda cultural tem shows de Rock e funk na Capital

Campo Grande tem um sábado (7) movimentado, com programação espalhada por diferentes regiões da cidade e opções para todos os gostos e idades. O dia reúne blocos de carnaval, feiras culturais, música ao vivo, performances artísticas, eventos de economia criativa e atividades para crianças, com atrações gratuitas e pagas do começo da manhã até a noite. É uma agenda que mistura folia, cultura, lazer e ocupação dos espaços públicos, reforçando o clima festivo e a diversidade da cena cultural da capital.

Sábado (7)

Bloco As Depravadas – Tradicional entre os jornalistas da capital, o bloco As Depravadas dá a largada oficial nos blocos de rua de Campo Grande. O desfile parte do Bar do Zé e segue animando o centro histórico da cidade.

Horário: 9h

Local: Bar do Zé – R. Barão do Rio Branco, 1213

Entrada: Gratuita

Bloco Calcinha Molhada – Completando dez anos em 2026, o Calcinha Molhada celebra um carnaval pautado no respeito, no combate ao assédio e na ocupação segura dos espaços públicos. A programação reúne DJ Deumathh, Nuala, Banda Batuquecanta, a cantora Paolla e a coletiva De Trans Pra Frente.

Horário: 16h

Local: Praça Aquidauana

Entrada: Gratuita

Vem Garimpar – O Coletivo de Brechós de Campo Grande promove mais uma edição do Vem Garimpar, reunindo expositores parceiros com peças de moda, achadinhos e economia criativa em ambiente aberto ao público.

Horário: 8h às 15h

Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015

Entrada: Gratuita

Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar – A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e gastronomia, além de oficinas e atrações culturais. No sábado, o palco recebe a dupla João Haroldo e Betinho.

Horário: 11h às 23h

Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande

Entrada: Gratuita

Meu Bairro é Show no Panamá – O projeto leva música e lazer ao bairro Jardim Panamá com apresentações das duplas Patrícia & Adriana e Fred & Victor. A programação inclui ainda bingo com cartelas gratuitas e prêmios em dinheiro e eletrodomésticos.

Horário: 16h

Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144

Entrada: Gratuita

Mostra de Animação Regional de MS – Encerrando a programação, a mostra promove uma oficina de animação em flipbook voltada ao público infantil, aproximando as crianças da linguagem do cinema de forma lúdica e educativa.

Horário: 17h

Local: ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá

Entrada: Gratuita

Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Com foco na inclusão e na visibilidade das pessoas com deficiência, o bloco ocupa a arena do Horto Florestal e reforça o direito de todos participarem docarnaval de rua.

Horário: 15h

Local: Arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316

Entrada: Gratuita

Performance “Bailar no Escuro” – A instalação-performance de Halisson Nunes e Verônica Lindquist propõe uma experiência sensorial que une dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia para refletir sobre as relações humanas.

Horário: 19h e 20h30 (duas sessões)

Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169

Entrada: Gratuita

Sarau Cigana – A noite celebra a dança cigana com apresentações da Cia Yordana de Dança Cigana, participação especial da bailarina Fabi Belly e intervenções surpresa ao longo da programação.

Horário: 19h30

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: R$ 35

Todos os Violões e Vozes do Mundo – Reunindo mais de dez artistas e projetos sul-mato-grossenses, o espetáculo busca valorizar a cena local e contribuir para a manutenção da Estação Cultural Teatro do Mundo.

Horário: 19h

Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177

Entrada: a partir de R$ 80

Bloco do Tereza – O clima de carnaval segue no Tereza Bar e Restaurante com o projeto Valú Samba Trio, interpretando marchinhas tradicionais. O espaço contará ainda com área infantil para garantir conforto às famílias.

Horário: 18h30

Local: Tereza Bar e Restaurante – Av. Manoel da Costa Lima, 895

Entrada: Gratuita

Especial Creed & Nickelback – O Irlandês Pub recebe a banda Foogha para uma noite dedicada aos clássicos do post-grunge, com repertório focado em Creed e Nickelback. A abertura fica por conta da banda YaCults.

Horário: 22h

Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 118

Entrada: a partir de R$ 25, pelo link

MC Duduzinho em CG – Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, o MC Duduzinho sobe ao palco da Hookah Star Lounge trazendo sucessos do funk carioca. A noite conta ainda com sets dos DJs Murphy Dee, Jhonny, João Rosa e Giovani Martins.

Horário: 22h

Local: Hookah Star Lounge – R. Euclides da Cunha, 530

Entrada: R$ 20 (feminina) e R$ 50 (masculina), pelo link

Noites Alienígenas – O trance e suas vertentes dominam o Bar Dona Onça em duas noites de festa com DJs Odara, Atomic, Lion, Keertana e BaileOn, além de intervenções artísticas e ambientação temática.

Horário: 22h

Local: Bar Dona Onça – Av. 14 de Julho, 3234

Entrada: a partir de R$ 20, pelo link

Feira Ziriguidum – Edição Carnaval – A Praça do Preto Velho se transforma em ponto de encontro com uma feira especial de carnaval, reunindo música, arte, economia criativa e atividades para todas as idades, em clima de celebração coletiva.

Horário: 16h às 23h

Local: Praça do Preto Velho

Entrada: Gratuita

Feira da Coopharádio – Edição Carnaval – A 53ª edição da feira familiar entra no clima da folia com programação voltada às crianças, incluindo matinê, concurso de fantasias e muito samba com o grupo Samba do Padrinho.

Horário: 17h às 22h

Local: Praça V Coopharadio

Entrada: Gratuita

Fluxo Club 067 – O Capivas Cervejaria recebe uma noite dedicada ao trap, reunindo DJs e artistas da cena local como Marcelinho da ZS, Allan Gabriel, Ella, Kadis e convidados.

Horário: 19h

Local: Capivas Cervejaria

Entrada: R$ 10

Show Geraldo Espíndola – Em formato intimista de voz e violão, Geraldo Espíndola revisita diferentes fases da própria trajetória, apresentando canções que ajudam a contar a história da música sul-mato-grossense. Vagas limitadas.

Horário: 21h

Local: Ateliê Ramona

Entrada: R$ 70, pelo telefone (67) 99903-3550

Grito de Carnaval da GRES Vila Carvalho – A Escola de Samba Vila Carvalho realiza seu grito de carnaval em evento aberto ao público no Shopping Norte Sul, marcando oficialmente a chegada da folia.

Horário: 17h

Local: Shopping Norte Sul

Entrada: Gratuita

