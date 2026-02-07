Sábado é de Carnaval, mas agenda cultural tem shows de Rock e funk na Capital

Campo Grande tem um sábado (7) movimentado, com programação espalhada por diferentes regiões da cidade e opções para todos os gostos e idades. O dia reúne blocos de carnaval, feiras culturais, música ao vivo, performances artísticas, eventos de economia criativa e atividades para crianças, com atrações gratuitas e pagas do começo da manhã até a noite. É uma agenda que mistura folia, cultura, lazer e ocupação dos espaços públicos, reforçando o clima festivo e a diversidade da cena cultural da capital.
Sábado (7)
Bloco As Depravadas – Tradicional entre os jornalistas da capital, o bloco As Depravadas dá a largada oficial nos blocos de rua de Campo Grande. O desfile parte do Bar do Zé e segue animando o centro histórico da cidade.
Horário: 9h
Local: Bar do Zé – R. Barão do Rio Branco, 1213
Entrada: Gratuita
Bloco Calcinha Molhada – Completando dez anos em 2026, o Calcinha Molhada celebra um carnaval pautado no respeito, no combate ao assédio e na ocupação segura dos espaços públicos. A programação reúne DJ Deumathh, Nuala, Banda Batuquecanta, a cantora Paolla e a coletiva De Trans Pra Frente.
Horário: 16h
Local: Praça Aquidauana
Entrada: Gratuita
Vem Garimpar – O Coletivo de Brechós de Campo Grande promove mais uma edição do Vem Garimpar, reunindo expositores parceiros com peças de moda, achadinhos e economia criativa em ambiente aberto ao público.
Horário: 8h às 15h
Local: Plataforma Cultural – Av. Calógeras, 3015
Entrada: Gratuita
Prospera MS – Feira de Agricultura Familiar – A feira reúne produtores da agricultura familiar com variedade de alimentos, artesanato e gastronomia, além de oficinas e atrações culturais. No sábado, o palco recebe a dupla João Haroldo e Betinho.
Horário: 11h às 23h
Local: Estacionamento da Feira Central de Campo Grande
Entrada: Gratuita
Meu Bairro é Show no Panamá – O projeto leva música e lazer ao bairro Jardim Panamá com apresentações das duplas Patrícia & Adriana e Fred & Victor. A programação inclui ainda bingo com cartelas gratuitas e prêmios em dinheiro e eletrodomésticos.
Horário: 16h
Local: Praça do Panamá – R. Palestina, 1144
Entrada: Gratuita
Mostra de Animação Regional de MS – Encerrando a programação, a mostra promove uma oficina de animação em flipbook voltada ao público infantil, aproximando as crianças da linguagem do cinema de forma lúdica e educativa.
Horário: 17h
Local: ONG Núcleo Humanitário da Nhanhá
Entrada: Gratuita
Bloco Nada Sobre Nós Sem Nós – Com foco na inclusão e na visibilidade das pessoas com deficiência, o bloco ocupa a arena do Horto Florestal e reforça o direito de todos participarem docarnaval de rua.
Horário: 15h
Local: Arena do Horto Florestal – Av. Fábio Zahran, 316
Entrada: Gratuita
Performance “Bailar no Escuro” – A instalação-performance de Halisson Nunes e Verônica Lindquist propõe uma experiência sensorial que une dança contemporânea, literatura, artes visuais e tecnologia para refletir sobre as relações humanas.
Horário: 19h e 20h30 (duas sessões)
Local: Casarão Thomé – R. 14 de Julho, 3169
Entrada: Gratuita
Sarau Cigana – A noite celebra a dança cigana com apresentações da Cia Yordana de Dança Cigana, participação especial da bailarina Fabi Belly e intervenções surpresa ao longo da programação.
Horário: 19h30
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: R$ 35
Todos os Violões e Vozes do Mundo – Reunindo mais de dez artistas e projetos sul-mato-grossenses, o espetáculo busca valorizar a cena local e contribuir para a manutenção da Estação Cultural Teatro do Mundo.
Horário: 19h
Local: Estação Teatro do Mundo – R. Barão de Melgaço, 177
Entrada: a partir de R$ 80
Bloco do Tereza – O clima de carnaval segue no Tereza Bar e Restaurante com o projeto Valú Samba Trio, interpretando marchinhas tradicionais. O espaço contará ainda com área infantil para garantir conforto às famílias.
Horário: 18h30
Local: Tereza Bar e Restaurante – Av. Manoel da Costa Lima, 895
Entrada: Gratuita
Especial Creed & Nickelback – O Irlandês Pub recebe a banda Foogha para uma noite dedicada aos clássicos do post-grunge, com repertório focado em Creed e Nickelback. A abertura fica por conta da banda YaCults.
Horário: 22h
Local: O Irlandês Pub – R. Oceano Atlântico, 118
Entrada: a partir de R$ 25, pelo link
MC Duduzinho em CG – Pela primeira vez em Mato Grosso do Sul, o MC Duduzinho sobe ao palco da Hookah Star Lounge trazendo sucessos do funk carioca. A noite conta ainda com sets dos DJs Murphy Dee, Jhonny, João Rosa e Giovani Martins.
Horário: 22h
Local: Hookah Star Lounge – R. Euclides da Cunha, 530
Entrada: R$ 20 (feminina) e R$ 50 (masculina), pelo link
Noites Alienígenas – O trance e suas vertentes dominam o Bar Dona Onça em duas noites de festa com DJs Odara, Atomic, Lion, Keertana e BaileOn, além de intervenções artísticas e ambientação temática.
Horário: 22h
Local: Bar Dona Onça – Av. 14 de Julho, 3234
Entrada: a partir de R$ 20, pelo link
Feira Ziriguidum – Edição Carnaval – A Praça do Preto Velho se transforma em ponto de encontro com uma feira especial de carnaval, reunindo música, arte, economia criativa e atividades para todas as idades, em clima de celebração coletiva.
Horário: 16h às 23h
Local: Praça do Preto Velho
Entrada: Gratuita
Feira da Coopharádio – Edição Carnaval – A 53ª edição da feira familiar entra no clima da folia com programação voltada às crianças, incluindo matinê, concurso de fantasias e muito samba com o grupo Samba do Padrinho.
Horário: 17h às 22h
Local: Praça V Coopharadio
Entrada: Gratuita
Fluxo Club 067 – O Capivas Cervejaria recebe uma noite dedicada ao trap, reunindo DJs e artistas da cena local como Marcelinho da ZS, Allan Gabriel, Ella, Kadis e convidados.
Horário: 19h
Local: Capivas Cervejaria
Entrada: R$ 10
Show Geraldo Espíndola – Em formato intimista de voz e violão, Geraldo Espíndola revisita diferentes fases da própria trajetória, apresentando canções que ajudam a contar a história da música sul-mato-grossense. Vagas limitadas.
Horário: 21h
Local: Ateliê Ramona
Entrada: R$ 70, pelo telefone (67) 99903-3550
Grito de Carnaval da GRES Vila Carvalho – A Escola de Samba Vila Carvalho realiza seu grito de carnaval em evento aberto ao público no Shopping Norte Sul, marcando oficialmente a chegada da folia.
Horário: 17h
Local: Shopping Norte Sul
