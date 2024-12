Sábado em clima de Natal tem foto com o Papai Noel e comemorações na Capital

O penúltimo final de semana do ano chegou, e para comemorar este sábado (21) em clima natalino, os campo-grandenses podem garantir um dia marcado por atividades mágicas para toda a família. Confira a Agenda Cultural do JD1:

Feira Cultural e Gastronômica – A partir das 7h, a feira chega ao bairro Coronel Antonino na calçada da E.M Coronel Antonino, que terá comemoração de Natal com as crianças e distribuição de presentes, pipoca e cachorro quente.



Mostra Sesc Solos em Cena (Mixicirquinho) - Em sua segunda edição, todos os solos são interpretados por mulheres. As obras se ligam através do diálogo com o mundo contemporâneo, com o cotidiano e as urgências da nossa sociedade ao compartilhar ideias em movimento. Evento acontece no Sesc Teatro Prosa, loxalizado na rua Anhanduí, 200 Centro às 16h. Ingressos no link https://www.sympla.com.br/evento/mostra-sesc-solos-em-cena/2732893

“Natal nos Bairros”- A caravana com o tema “O Natal em CG é feito pra você” estará no Portal Caiobá. A programação gratuita oferece diversas atrações, como brinquedos infláveis, pintura facial, distribuição de pipoca, sorteio de brindes e chegada do Papai Noel, que vem acompanhado pela banda musical no ônibus do City Tour. Local: Rua Leão Zardo, 4.003, às 17h

Fotos com o Papai Noel - Para as famílias que levarem a criançada no Shopping Campo Grande, o bom velhinho aguarda para tirar fotos gratuitamente. É permitido tirar fotos com o celular e também oferecem a opção de um fotógrafo profissional fazer o clique e estampar canecas, bolsas, porta-retratos e muito mais, ali mesmo. Trono do Papai Noel, Praça Central de Eventos. Horário das14h às 22h. Intervalo do Papai Noel: 17h às 18h.



Grande Concerto Natalino dos Arautos do Evangelho – ÀS 19h30, a espiritualidade e a beleza musical se unem dividindo cinco momentos emocionantes, conduzidos pelos corais e orquestra. Local Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camillo na Avenida Waldir dos Santos Pereira, s/n Parque dos Poderes. Crianças até 6 anos não pagam (desde que fiquem no colo), e aquelas de 6 a 12 anos pagam meia-entrada. Informações e ingressos no site https://www.sympla.com.br/evento/grande-concerto-natalino-2024-arautos-do-evangelho/2646702

Pearl Jam Tribute Lowdown - A Banda Lowdown, uma das melhores bandas de tributo do Brasil, está de volta para trazer o melhor do Pearl Jam para o palco. A apresentação será na Cervejaria Canalhas a partir das 18h. Os ingressos estão a venda a partir de R$ 30. https://www.sympla.com.br/evento/pearl-jam-tribute-lowdown/2744934

