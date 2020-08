Acidente entre duas motos e bicicleta deixa um homem morto em MS

Marcos Tenório, com informações do Ponta Porã News

Um acidente na noite deste domingo (30), envolvendo duas motocicletas e uma bicicleta na BR-463 deixou uma pessoa morta e outras duas feridas. As vítimas foram socorridas e levadas para o Hospital Regional de Ponta Porã, que fica a 346 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o Ponta Porã News, um homem de 32 anos identificado como Carlos Gonçalves, estava no acostamento da via em sua bicicleta, quando foi atingido pelas motocicletas, ele morreu no local, antes da chegada do socorro.

Ainda não se sabe o que teria acontecido para provocar a colisão. O acidente aconteceu por volta das 22 horas no acostamento da estrada.

A Pericia estive no local fazendo oslevantamentos e o corpo de Carlos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. O caso será investigado pelo 2º Distrito Policial.

