Amigos do Parque segue com programação normal neste fim de semana

Mesmo com as interdições deste domingo (2) para a Maratona de Campo Grand e, a população poderá ir até o Parque dos Poderes e aproveitar o dia com atividades esportivas e de lazer, com pistas fechadas para o passeio livre.

Os locais para utilização do público serão uma das pistas da Avenida do Poeta, da rotatória da Avenida Afonso Pena até a rotatória da Agesul (Agência Estadual de Gestão em Empreendimentos) e na Avenida Desembargador José Nunes da Cunha, da rotatória da Agesul até a rotatória da Avenida Mato Grosso.

No domingo vai acontecer a “Maratona de Campo Grande”, que vai passar pelo Parque dos Poderes, no entanto, a programação do projeto Amigos do Parque segue inalterada, apenas com algumas intervenções e controle do fluxo para passagem dos atletas.

Enquanto as pistas estiverem bloqueadas para os esportistas poderem realizar suas atividades, os carros e motos irão dividir as pistas contrárias. O horário de funcionamento do Amigos do Parque será das 7h às 19h.

