Amigos pedem respeito e esclarecem que a morte da Danilo nÃ£o foi LGBTfobia

Amigos e familiares estão usando as redes sociais para esclarecer alguns pontos a respeito da morte de Danilo Cezar de Jesus Santos, 29 anos, encontrado em um terreno baldio na manhã desta quarta-feira (8), na Rua Marechal Rondon, com a Alan Kardec, no bairro Amambai, em Campo Grande.

Emocionados e com os indícios de um possível crime de ódio por LGBTfobia, porém as investigações apontam para um latrocínio – roubo seguido de morte. “Peço que respeitem a dor dos amigos e familiares e gostaria de lembrar que a morte do Danilo não foi um caso de LGBTfobia como estão tentando afirmar por ai”, diz a mensagem.

O texto traz ainda um agradecimento a quem ajudou a compartilhar e ajudar nas buscas. “Muito obrigada! Danilo sempre foi uma pessoa muito querida e amada, que a gente consiga manter essa memória dele viva”.

Confissão – O Suspeito de ter causado a morte de Danilo foi preso em flagrante pelo crime de ocultação de cadáver na manhã de hoje (8) pelos policiais da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Homicídios (DEH).

O homem, de 27 anos, confessou as equipes policiais ter aplicado um golpe de ‘mata-leão’ no rapaz, momentos depois de terem saído junto de uma casa noturna na manhã de domingo (5).

O caso é investigado pela DEH desde o dia em que o boletim de ocorrência foi registrado, na segunda-feira.

Deixe seu Comentário

Leia Também