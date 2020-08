AO VIVO: Como coibir venda casada no crédito rural?

A Semagro, Famasul e Procon-MS realizam uma live nesta quarta-feira (19), para esclarecer aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul e instituições financeiras sobre como coibir a venda casada em operações de crédito rural.

A live conta com a participação do secretário Jaime Verruck, da Semagro, do presidente do Sistema Famasul, Maurício Saito e do superintendente do Procon-MS, Marcelo Salomão.

A ministra Tereza Cristina, do Mapa, fará um pronunciamento na abertura.





