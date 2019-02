Após 42 dias, cirurgia de idosa é agendada no HR

Um filho que viveu dias de angustia a espera de uma cirurgia no coração da sua mãe, dona Onorina de Jesus Gomes, 70 anos, que sofreu um infarto no dia 21 de dezembro e, desde então, encontra-se internada no Hospital Regional de Campo Grande há 42 dias. Lucileide, filho de Onorina, que está acampado no estacionamento do hospital, finalmente, recebeu a notícia de que o procedimento cirúrgico será realizado na próxima segunda-feira (4).

Lucileide veio de Chapadão do Sul, que fica a 340 km da capital, relatou "minha mãe está em estado grave e precisa, urgentemente, realizar a cirurgia no coração, ela já foi informada que o procedimento tem 50% de chances de dar certo e mesmo assim quer realizar a cirurgia".

"Nem estava esperando a notícia, fui fazer uma visita para ela, e o médico que passa olhando os leitos informou, a cirurgia da sua mãe é segunda-feira", relata. Ao saber do procedimento cirúrgico dona Onorina, que andava triste em função da demora exclamou "glória a Deus".

Na segunda-feira além da cirurgia da Dona Onorina, mais outros cinco procedimentos cirúrgicos serão realizados pelo hospital.

