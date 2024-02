Após condenação, moradores de Juazeiro cobram retirada da estátua de Daniel Alves

Moradores da cidade de Juazeiro, no norte da Bahia, cobraram da prefeitura do município, por meio das redes sociais, a retirada da estátua do ex-jogador Daniel Alves. Homenageado em 2020, o jogador foi condenado a 4 anos e meio de prisão por agressão sexual. A decisão cabe recurso para ambas as partes.

A obra, produzida pelo artista plástico Leo Santana, exibe o jogador, em tamanho real, com a camisa da Seleção Brasileira e uma bola nos pés.

Segundo informações do portal ge, a Prefeitura de Juazeiro informou que vai aguardar o trânsito em julgado (decisão definitiva) para definir o que vai fazer sobre a estátua e não irá se posicionar até a conclusão do processo.

Desde a prisão do jogador, a estátua foi vandalizada por moradores da cidade ao menos duas vezes. Em uma destas ocasiões, Ney Alves, irmão de Daniel, defendeu o jogador por meio das redes sociais.

Condenado

Além do tempo na prisão, a Daniel Alves foi imposto um período de 5 anos em liberdade vigiada, a ser cumprido depois da pena na prisão. Ele deve se manter afastado da casa ou do local de trabalho da vítima por pelo menos um quilômetro e não entrar em contato com ela. O jogador também deve pagar uma indenização de 150 mil euros (R$ 805 mil) por danos morais e físicos e arcar com as custas do processo.

Os advogados da vítima haviam pedido pena máxima para o jogador, de 12 anos. A promotoria do caso pedira nove anos de prisão.

A defesa de Daniel Alves queria a absolvição do lateral. Os advogados do brasileiro pediram que fossem aplicados como atenuantes: intoxicação alcoólica, reparação de dano via pagamento de 150 mil euros (R$ 801 mil), e violação do direito fundamental do acusado – a defesa alegou que houve uma investigação inicial sem conhecimento do atleta. No entanto, no texto da sentença, apenas o pagamento da multa foi aceito como atenuante.

Na Lei Espanhola, “agressão sexual” é o termo que abarca todos os delitos de conteúdo sexual. Daniel Alves cumpre prisão preventiva há 13 meses, desde o dia 20 de janeiro de 2023. O lateral está preso no Centro Penitenciário Brians 2, nos arredores de Barcelona.

