Após naufrágio, seis pessoas continuam desaparecidas no Amazonas

Após o naufrágio de um barco seis pessoas ainda estão desaparecidas no Rio Juruá na cidade de Carauari, no Amazonas. A informação foi dada pelo governo estadual em comunicado divulgado na manhã de sexta-feira (21).

O barco, utilizado no transporte de passageiros, afundou próximo a uma comunidade denominada Bacaba. Segundo o comunicado, 97 pessoas estavam a bordo no momento do acidente e 92 foram resgatadas com vida.

Uma equipe de quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros foi enviada à cidade para auxiliar nas buscas, com integrantes do Comando do 9º Distrito Naval da Marinha.

Uma aeronave do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral foi enviada ao local para auxiliar nos trabalhos de busca e salvamento. Um inquérito será instaurado para apurar os responsáveis pelo afundamento.

Em nota, a prefeitura da cidade contabilizou o número de vítimas já identificadas. Por enquanto, ainda segundo a prefeitura, estão desaparecidos um rapaz, uma senhora e uma mulher com seus dois filhos. A sexta vítima citada ainda não foi identificada. Todos os outros passageiros foram resgatados sem ferimentos e com vida.

