Vídeo - Modelo desaparece em naufrágio, marido é socorrido com vida

Priscilla Porangaba, com informações do G1

A modelo Caroline Bittencourt, 37 anos, desapareceu no mar na região de Ilhabela, litoral norte de São Paulo.

Ela estava em uma embarcação que teria sido virada quando um vendaval, com ventos de mais de 100 km/h , atingiu o arquipélago no domingo (28).

O empresário Jorge Sestini, marido de Caroline, foi resgatado com vida pelo Grupo de Buscas Marítimas dos Bombeiros (Gbmar).

Segundo a Capitania dos Portos, Jorge contou que estava com a esposa em Ilhabela e, por volta das 16h30, decidiram navegar em direção a São Sebastião, quando foram surpreendidos pela ventania.

A modelo caiu no mar e o marido pulou na água na tentativa de resgatá-la. O casal estava a bordo de uma embarcação esportiva de 17 pés.

De acordo com o capitão Marcos Palumbo, a corporação recebeu um chamado na tarde de domingo e enviou lanchas para o Canal de São Sebastião, local do acidente, para realizar operação de resgate. As equipes estão trabalhando para localizar a vítima ainda com vida.

A assessoria de imprensa da modelo informou que tentava contato com a modelo desde a manhã, sem sucesso, mas não soube confirmar a informação de que ela era procurada no mar. A assessora não atende mais as ligações.

Nenhum familiar retornou as tentativas de contato da reportagem. A agência de modelos Oxigênio, responsável pelos contratos de Caroline, não comentou o assunto até a última atualização desta reportagem.

Vídeo postado no Instragram pela modelo mostra um pouco do mar por volta das 10h do domingo.



