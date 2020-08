Após perder casa em incêndio, Isabel vive drama para religar água

A professora Isabel Duarte de Sousa, 59 anos, vive mais um drama depois de perder tudo em um incêndio em sua residência. Agora, dona Isabel não consegue a religação da água na casa onde alugou no bairro Aero Rancho.

Ao JD1 Notícias, a professora contou que, depois do incêndio, no último dia 14 de agosto, ela alugou uma casa perto da que foi destruída. Ela decidiu alugar perto para acompanhar a reconstrução da casa. No dia 18 de agosto, ela pediu a religação da água e da energia na casa alugada. A luz veio rápida, mas a água tem sido sua dor de cabeça há quase dez dias.

“Estou pegando água da casa que foi atingida pelo fogo. Peguei um tambor e a gente pega de pouco a pouco e traz. É um drama ficar carregando água e esperar tanta burocracia para ter o serviço de água”, disse.

O JD1 Notícias procurou a Águas Guariroba para saber o motivo pelo qual a professora ainda não teve a água religada, mas até o fechamento desta reportagem, não obteve resposta.

