Motorista acusa guarda de tentar matá-lo durante corrida

Herculano Damasceno Gomes, 42 anos, procurou a polícia na noite de terça-feira (26), para denunciar suposta tentativa de homicídio praticada pelo guarda civil metropolitano, José Ronaldo da Silva, 45 anos, em Campo Grande.

De acordo com o registro policial, Herculano estaria trabalhando como motorista de aplicativo na noite de ontem. Ele contou à polícia que, por volta das 21 horas, pegou uma passageira em frente ao Shopping Norte Sul para levá-la até o bairro Cophavilla. No caminho, especificamente quando passava pelo bairro Lagoa Park, teria visto José em um bar com algumas pessoas. O guarda teria reconhecido o veículo de Herculano e desferido disparos de arma de fogo contra o carro, quase atingindo o motorista e o passageiro.

O guarda municipal é tio da ex-mulher de Herculano. Momentos antes da suposta tentativa de homicídio, por volta das 20h30, Herculano teria tentado reatar o relacionamento com a ex-companheira. O motorista foi até a residência da tia da ex-mulher, pedindo voltar com ela e, ao receber resposta negativa, passou a ameaçar a família.

Com mais de 1 mês separada de Herculano, e diante das ameaças feitas, a ex-mulher procurou a Delegacia da Mulher. Seu tio, guarda municipal, a acompanhou como testemunha e permaneceu na delegacia quase toda a noite. A Guarda Municipal informou que vai periciar a arma do agente. O armamento não foi recolhido.

FICHA EXTENSA

Herculano tem ficha extensa na polícia, com passagens por violência, lesão corporal e até sequestro e cárcere privado, tudo no âmbito domiciliar. De acordo com a Polícia Civil, o primeiro caso de violência doméstica registrado contra Herculano foi em 2008, em Corumbá, de lá para cá foram diversos registros.

