Associação que atende vítimas de violência sexual precisa de doações para reforma

A Associação Movimento Mãe Águia precisa de doações para pagar a mão de obra e executar a reforma do núcleo de atendimento Orquídea, que, gratuitamente, atende 95 famílias do Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A presidente do movimento, Daniela de Cássia Duarte , explicou ao JD1 Notícias, que o projeto conseguiu a doação de R$ 5.808,00, para a compra de materiais de construção e que agora precisa arrecadar dinheiro para pagar a mão de obra. “Por intermédio da doutora Simone Rezende, foi autorizado pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) o repasse do valor, mas não temos como executar a obra”, disse.

Para conseguir mais recurso e pagar os profissionais que trabalharem na reforma, Daniela deu início à campanha de doação. “Agradecemos a doação do MPT, e aos interessados em doar qualquer valor para a mão de obra, ficaremos muito agradecidos também. O trabalho desenvolvido no núcleo é essencial para enfrentarmos a violência sexual contra crianças e adolescentes, esse trabalho precisa da ajuda da população, para que mais famílias sejam beneficiadas”, disse.

Os interessados em efetuar a doação devem fazê-la por depósito na conta jurídica mencionada abaixo.

Caixa Econômica Federal

Agência: 3252

Conta Corrente: 300-0

CNPJ: 19.965.216/0001-10 (Mãe Águia)

Se optar por fazer a doação de outra forma, entre em contato com o movimento pelo telefone: (67) 9 9116-2395 ou 9 9143-3820.

Deixe seu Comentário

Leia Também