Atriz Ruth de Souza morre aos 98 anos no Rio

Morreu na manhã deste domingo (28) a atriz Ruth de Souza, de 98 anos. Ela estava internada desde o começo da semana no Centro de Tratamento Intensivo do Hospital Copa D'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, vítima de uma pneumonia. A causa da morte não foi informada pelo hospital.

Com mais de 70 anos dedicados à dramaturgia, Ruth de Souza é ícone de várias gerações de atores.

Ela foi pioneira ao longo de sua carreira: foi a primeira atriz negra a se apresentar no Theatro Municipal do Rio e a construir carreira na dramaturgia.

Foi também a primeira brasileira indicada a um prêmio internacional de cinema – no Festival de Veneza de 1954.

Entre seus principais papéis, Ruth de Souza interpretou em grandes sucessos como Sinhá Moça (1986 e 2006), Rainha da Sucata (1990), O Clone (2001), Senhora do Destino (2004) e Duas Caras (2007). Seu último projeto para a TV foi a minissérie Se Eu Fechar os Olhos Agora (2019), a Rede Globo .

Ainda este ano, ela também foi homenageada escola de samba Acadêmicos de Santa Cruz, com o enredo "Ruth de Souza – Senhora liberdade”.

